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要是你在就好了！Ferragamo紀錄電影流露夫妻情深

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
《Salvatore, Shoemaker of Dreams》片中收錄與Ferragamo先生遺孀Wanda Miletti臨終前的珍貴訪談，流露了不少這對老夫妻的深厚情感，非常感動人心。圖／Salvatore Ferragamo提供
《Salvatore, Shoemaker of Dreams》片中收錄與Ferragamo先生遺孀Wanda Miletti臨終前的珍貴訪談，流露了不少這對老夫妻的深厚情感，非常感動人心。圖／Salvatore Ferragamo提供

今年的威尼斯影展即將在9月2日展開，屆時時尚圈除了贊助巨星們的行頭之外，在電影作品方面也不會缺席。由《以你的名字呼喚我》義大利導演Luca Guadagnino所執導的Salvatore Ferragamo先生紀錄電影《Salvatore, Shoemaker of Dreams》，預計會在威尼斯影展首映，讓更多人了解這位與電影圈有著深刻淵源的設計師所經歷的精彩人生。

這部電影的誕生，其實是源自Luca Guadagnino在2017年受到Ferragamo先生自傳所啟發，進而主動聯繫Ferragamo家族而展開拍攝計畫。Ferragamo家族可以說是傾盡全力協助他的工作，除了提供有趣的家族軼事之外，也協助安排他與Ferragamo先生遺孀Wanda Miletti臨終前的珍貴訪談，流露了不少這對老夫妻的深厚情感，非常感動人心。三年來，他與Salvatore Ferragamo基金會、博物館與編劇Dana Thomas積極相互交流知識經驗，並特意為此修復了由Ferragamo先生朗讀自傳部分章節的錄音帶，並找來了其接受澳洲電臺採訪的錄音，幫助前置作業的研究工作順利進行。

Salvatore Ferragamo先生素有「明星御用之鞋匠」美名，從他於1923年在好萊塢開設鞋店後就結交了許多明星好友，像是奧黛麗赫本、瓊克勞馥、瑪麗蓮夢露等人。而Luca Guadagnino的電影除了描述他在義大利南部的出生地坎帕尼亞到美國、從那不勒斯的學徒到成為加州好萊塢鞋店的主人這種種經歷之外，也會延續到後來他決定返回義大利，在佛羅倫斯打拼生活並繼續精進工藝的過程，確確實實地把Ferragamo先生當初在自傳的序言中所提到的「原本赤著腳且未受過教育的小男孩，最終成為一位知名鞋匠背後的故事」完整重現。

Ferragamo先生的大兒子Ferruccio Ferragamo表示：「當我們知道有一部記錄我父親一生的電影會在威尼斯影展上發表時，我們感到欣喜若狂。能有像Luca Guadagnino這樣的導演對我們家族的歷史備感興趣，並把它翻拍成電影搬上大螢幕是我和整個家族莫大的榮幸。」

曾執導《以你的名字呼喚我》、《池畔謎情》等暢銷電影的導演 Luca Guadagnino操刀的Salvatore Ferragamo先生紀錄電影將在威尼斯影展亮相。圖／Salvatore Ferragamo提供
曾執導《以你的名字呼喚我》、《池畔謎情》等暢銷電影的導演 Luca Guadagnino操刀的Salvatore Ferragamo先生紀錄電影將在威尼斯影展亮相。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo先生是好萊塢明星御用的鞋履設計師。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo先生是好萊塢明星御用的鞋履設計師。圖／Salvatore Ferragamo提供

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