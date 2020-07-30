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New Balance 327成吳卓源戰靴 辣秀長腿造型就靠這一雙

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影
Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影

New Balance推出全新的327鞋款，還沒上市就引起討論話題，連即將開演唱會的歌手Julia吳卓源也臣服其舒適腳感和撞色的設計，並表示「很輕，穿起來真的沒感覺」。

人氣直升的吳卓源提到，在美國唸書就常看到韓國同學都在穿New Balance的鞋，好看又時髦的設計，讓她印象深刻。而這次受邀替327型走街頭快閃店站台，更見識到了鞋款多元性，吳卓源說「很驚艷，沒想過這款鞋的復古元素和音樂那麼Match」，包括了撞色和泡泡大底都是她很喜歡的元素。吳卓源還表示「我本來以為無法穿太亮色的設計，結果意外的適合」，除了活動時穿的螢光綠、磚紅、灰色拼接款之外，她還推薦了之後將上市了深、淺藍色拼接女鞋，認為「這跟我平常的衣服更搭配」。雖然嘗試了新顏色的鞋款，但吳卓源卻不想跟喜歡的人做任何的情侶打扮，甚至還說「連不同色，同款都不要」。

Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影
Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影

為了慶祝327鞋款的誕生，New Balance特別打造了「327型走街頭快閃店」活動，將經典賽道結合時尚伸展台的概念重現街頭。將從7月30日起為期三周，從台北開始巡迴到台中、高雄，而且還為了快閃店推出獨家限量的女鞋，將在台中中港三越百貨及高雄漢神巨蛋百貨販售。另外，活動期間的周末，New Balance還會提供現場排隊的消費者，送出限量小禮，潮流玩家千萬不能錯過。

Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影
Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影

Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影
Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影

Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影
Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影

New Balance 327 WS327COA鞋2,980元。圖／New Balance提供
New Balance 327 WS327COA鞋2,980元。圖／New Balance提供

New Balance 327 MS327SFA鞋2,980元。圖／New Balance提供
New Balance 327 MS327SFA鞋2,980元。圖／New Balance提供

New Balance 327 MS327SFC鞋2,980元。圖／New Balance提供
New Balance 327 MS327SFC鞋2,980元。圖／New Balance提供

New Balance 327 WS327SFD鞋2,980元。圖／New Balance提供
New Balance 327 WS327SFD鞋2,980元。圖／New Balance提供

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