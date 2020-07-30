New Balance 327成吳卓源戰靴 辣秀長腿造型就靠這一雙

New Balance推出全新的327鞋款，還沒上市就引起討論話題，連即將開演唱會的歌手Julia吳卓源也臣服其舒適腳感和撞色的設計，並表示「很輕，穿起來真的沒感覺」。

人氣直升的吳卓源提到，在美國唸書就常看到韓國同學都在穿New Balance的鞋，好看又時髦的設計，讓她印象深刻。而這次受邀替327型走街頭快閃店站台，更見識到了鞋款多元性，吳卓源說「很驚艷，沒想過這款鞋的復古元素和音樂那麼Match」，包括了撞色和泡泡大底都是她很喜歡的元素。吳卓源還表示「我本來以為無法穿太亮色的設計，結果意外的適合」，除了活動時穿的螢光綠、磚紅、灰色拼接款之外，她還推薦了之後將上市了深、淺藍色拼接女鞋，認為「這跟我平常的衣服更搭配」。雖然嘗試了新顏色的鞋款，但吳卓源卻不想跟喜歡的人做任何的情侶打扮，甚至還說「連不同色，同款都不要」。

Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影

為了慶祝327鞋款的誕生，New Balance特別打造了「327型走街頭快閃店」活動，將經典賽道結合時尚伸展台的概念重現街頭。將從7月30日起為期三周，從台北開始巡迴到台中、高雄，而且還為了快閃店推出獨家限量的女鞋，將在台中中港三越百貨及高雄漢神巨蛋百貨販售。另外，活動期間的周末，New Balance還會提供現場排隊的消費者，送出限量小禮，潮流玩家千萬不能錯過。

Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影

Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影

Julia吳卓源現身New Balance「327型走街頭快閃店」活動，並演繹最新款休閒鞋。記者林俊良／攝影

New Balance 327 WS327COA鞋2,980元。圖／New Balance提供

New Balance 327 MS327SFA鞋2,980元。圖／New Balance提供

New Balance 327 MS327SFC鞋2,980元。圖／New Balance提供