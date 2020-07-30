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Harry Winston、Graham與PIAGET 獻給父親的柔軟時光

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
枕型精鋼表殼、孔雀綠色表面的伯爵Polo腕表，散發智慧氣息。圖 / PIAGET提供。
枕型精鋼表殼、孔雀綠色表面的伯爵Polo腕表，散發智慧氣息。圖 / PIAGET提供。

父親節即將在一周後來臨，伯爵（PIAGET）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）與獨立品牌葛林漢（Graham），分別推出多款父親節推薦腕表，向普天下父親獻上一段珍貴而柔軟的時光快遞。

伯爵的腕表一向帶來斯文形象，Polo系列融合「形中形（shape in shape）」的設計手法，表殼外「圓」內「枕」，創造出微妙視覺變化。新款「孔雀綠」色表面，搭配上金質指針與具夜光塗料的時標，金綠相遇，帶來非一般男表的高雅配色；運動風格洋溢的葛林漢（Graham）則恰和伯爵成反差，適合熱愛運動風格的父親。以「刺魟」為名的復刻腕表Chronofighter Vintage Ltd Stingray，表面運用了螢光綠、藍色與紅的搶眼配色，帶來海灘、賽車的活力聯想，加上特殊的左冠與大型護橋設計，適合展現父親身為一家之主的強大氣場。

海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Project Z11腕表洋溢現代氣息，鏤空磨砂飾面結構，讓表面呈現非鏤空、但開放式設計。偏心式的時間顯示位於表面上半部，而雙位數顯示的「大日期窗」更因開放式表面，讓下層的數字轉盤產生錯視樂趣。自動上鍊機械機芯HW3206具矽材質的扁平狀擺輪游絲、不受磁力影響，表帶更以牛仔布料結合橡膠，外顯粗獷、內在配戴舒適，一如父親豪邁於外、細膩於心的溫柔豪情。

Graham，戰機復古系列限量「次魟」腕表，精鋼，44毫米，時間顯示，計時碼表，全球限量25只，23萬8,000元圖 / Graham提供。
Graham，戰機復古系列限量「次魟」腕表，精鋼，44毫米，時間顯示，計時碼表，全球限量25只，23萬8,000元圖 / Graham提供。
PIAGET，Polo系列，自動上鍊腕錶，精鋼，自動上鍊機芯，孔雀綠色錶面，全球限量888只，約38萬4,000元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Polo系列，自動上鍊腕錶，精鋼，自動上鍊機芯，孔雀綠色錶面，全球限量888只，約38萬4,000元。圖 / PIAGET提供。
Harry Winston，Project Z11腕表，鋯合金（Zalium），42.2毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，大日期顯示，防水100米，74萬元。圖 / Harry Winston提供。
Harry Winston，Project Z11腕表，鋯合金（Zalium），42.2毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，大日期顯示，防水100米，74萬元。圖 / Harry Winston提供。

腕表 父親節

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