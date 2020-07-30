Harry Winston、Graham與PIAGET 獻給父親的柔軟時光

父親節即將在一周後來臨，伯爵（PIAGET）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）與獨立品牌葛林漢（Graham），分別推出多款父親節推薦腕表，向普天下父親獻上一段珍貴而柔軟的時光快遞。

伯爵的腕表一向帶來斯文形象，Polo系列融合「形中形（shape in shape）」的設計手法，表殼外「圓」內「枕」，創造出微妙視覺變化。新款「孔雀綠」色表面，搭配上金質指針與具夜光塗料的時標，金綠相遇，帶來非一般男表的高雅配色；運動風格洋溢的葛林漢（Graham）則恰和伯爵成反差，適合熱愛運動風格的父親。以「刺魟」為名的復刻腕表Chronofighter Vintage Ltd Stingray，表面運用了螢光綠、藍色與紅的搶眼配色，帶來海灘、賽車的活力聯想，加上特殊的左冠與大型護橋設計，適合展現父親身為一家之主的強大氣場。