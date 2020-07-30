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想玩全台獨家VR ZONE？ 先檢視自己體質適不適合玩

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
玩VR遊戲前，先檢視自己的體質與身體狀況適不適合體驗VR。記者江佩君／攝影
玩VR遊戲前，先檢視自己的體質與身體狀況適不適合體驗VR。記者江佩君／攝影

今年暑假新莊一大話題就是新北最大百貨「宏匯廣場」將在7月31日試營運，3.1萬坪的商場主打娛樂美食，館內外親子娛樂空間高達3千坪，成為在地人社交與遛小孩的新地標。當中，肯定不少人會特別衝著自日本萬代南夢宮引進的台灣獨家「VR ZONE」而來，VR虛擬實境讓玩家有身歷其境的刺激感，但也因畫面快速移動，對部分人來說會產生頭暈想吐等不適感受，VR ZONE業者也特別提醒某些體質的人其實不適合玩VR。

在開幕前體驗了VR ZONE，挑選了一款乍看刺激感最平和的「瑪利歐賽車」，四人對戰組合中，遊戲開始不到三分鐘，四人中就有兩人陸續舉手示意工作人員表示不舒服，但另外兩人一路開心玩到最後；觀察下一組體驗者，四人全程體驗並表示好玩又刺激。詢問VR ZONE業者為何會出現這種反應差別？業者說明，容易暈車者通常玩VR會有頭暈反應，並表示民眾體驗前會特別說明，哪些人不適合玩VR。

在體驗VR時，使用者看到各種不同畫面情境並高速進行移動，但現實中使用者的身體並沒有產生實際移動，甚至呈現靜態狀態。「人類腦部感受到的動作」與「視覺所看到的動作」產生衝突時，就容易讓使用者感到不舒服，在情境高速移動下會更明顯。

●VR ZONE使用限制

身體不適者、酒醉人士、搭車容易暈眩者、孕婦、頭暈、幽閉恐懼症、呼吸系統疾病、痙攣發作、高血壓、噪音過敏症、心臟病患者。

未滿7歲的孩童以及未獲得監護人同意的7～13歲小朋友不可遊玩。遊戲級別標示為限制級者，須滿18歲才能遊玩。

在開始遊戲前，業者也特別提醒，體驗過程中若出現不舒服反應，請立即中止體驗，可高舉雙手示意，工作人員會協助停止遊戲，使用者也不要馬上離開機台，可稍做停留休息至恢復為止。

「VR ZONE NEW TAIPEI」350坪的虛擬實境遊樂園，有12款人氣IP遊戲，包括：七龍珠VR秘傳龜派氣功波、VR爽快射擊大蜜蜂狂熱、瑪利歐賽車、哥吉拉VR、新世紀福音戰士VR、鋼彈VR台場強襲、驚恐實感體驗室病樓逃亡、極限膽量試驗飛翔自行車、鬥膽踏天高空恐懼、急滑降體感機巔峰飆雪、漂流大冒險VR激流直下、巨型氣球爆炸室PANIC CUBE。每項遊戲定價350元，另推出2項、4項套票優惠。

VR ZONE業者表示，最受歡迎的遊戲為「瑪利歐賽車」，因為知名度高，大人小孩都認得。另外，「漂流大冒險VR激流直下」也是建議初次體驗VR玩的遊戲。男性玩家動漫粉絲多，「新世紀福音戰士」受男性歡迎。12款遊戲中，「驚恐實感體驗室病樓逃亡」因恐怖程度高，須滿18歲才能玩。「巨型氣球爆炸室」是唯一一款AR（擴增實境）遊戲。

「瑪利歐賽車」VR遊戲畫面。圖／摘自萬代南夢宮官網
「瑪利歐賽車」VR遊戲畫面。圖／摘自萬代南夢宮官網
VR ZONE空間陳列12款遊戲海報。記者江佩君／攝影
VR ZONE空間陳列12款遊戲海報。記者江佩君／攝影
宏匯廣場引進全台獨家VR ZONE。圖／宏匯廣場提供
宏匯廣場引進全台獨家VR ZONE。圖／宏匯廣場提供
「驚恐實感體驗室病樓逃亡」，須滿18歲才能體驗。記者江佩君／攝影
「驚恐實感體驗室病樓逃亡」，須滿18歲才能體驗。記者江佩君／攝影
哥吉拉VR機台。記者江佩君／攝影
哥吉拉VR機台。記者江佩君／攝影
VR ZONE的遊戲區域說明與注意事項。記者江佩君／攝影
VR ZONE的遊戲區域說明與注意事項。記者江佩君／攝影

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