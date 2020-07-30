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龍眼由南往北逐漸上市 挑選撇步看這裡

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
經過夏季生長，龍眼結實纍纍、粒粒飽滿。圖／台南農改場提供
經過夏季生長，龍眼結實纍纍、粒粒飽滿。圖／台南農改場提供

去年龍眼受暖冬影響產量銳減，今年初低溫足夠，促進龍眼花芽分化，開花著果正常，果實經過盛夏成長，粒粒飽滿多汁，產量品質更勝往年。台南區農業改良場表示，今年7月龍眼已由南往北陸續採收上巿，可選購果皮黃褐色，外觀完整、光滑且富有彈性、碩壯飽滿者。

台灣龍眼種植面積約1萬700公頃，是臺灣最常見的庭園果樹，其中以台南市栽培面積3800公頃為最廣。龍眼經過300多年栽培，孕育出多元品種，如五月龍眼、紅殼、粉殼、潤蒂及十月龍眼等，不同品種各具獨特風味。

台南區農業改良場建議，消費者選購龍眼時，可挑選果皮呈黃褐色，外觀完整亮麗、光滑且無粗糙感，如用手輕壓果實，富有彈性且碩壯飽滿。新鮮龍眼易剝殼、不黏濕，果肉剔透晶瑩。購入後可用包裝紙類包覆後裝進塑膠袋內，放入冰箱冷藏，可延長賞味期限，但仍建議盡快食用完畢，享受果實的新鮮口感。

龍眼果肉富含糖類、蛋白質、抗壞血酸及維生素A、B、E等多種礦物質，除了鮮食以外，還可遵循傳統古法焙製出古早味龍眼乾，搭配加工製成桂圓麵包、桂圓粥、桂圓茶。

冰箱 塑膠袋 低溫

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