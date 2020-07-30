伯爵最年輕品牌代言人登場 劉昊然喜入PIAGET Society
瑞士珠寶腕表品牌伯爵（PIAGET），繼五月時以「非凡女力」為主題，邀請全球十位時裝、演藝、慈善領域相關的知名女性演繹Limelight Gala女表，品牌今日再度宣布，邀請新生代中國男星劉昊然加入伯爵大家族，成為最新品牌代言人。
1997年出生的劉昊然曾演出電影「北京愛情故事」、「唐人街探案2」，21歲也曾獲中國大眾電影百花獎最佳男主角提名，從2014到2020年已經演出過10部電影、7部電視或網路劇，現年僅23歲的他，產品戲路多元，堪稱近年中國最搶眼的火紅新生代，更是目前伯爵品牌代言人中最年輕耀眼的一位。
而在最新公布的伯爵形象視覺中，劉昊然則以一身藍色西裝搭配上了Polo系列18K玫瑰金鑲鑽自動上鍊腕表，西裝領片也別上Rose系列鑽石胸針，展現有別以往青澀、單純的成熟印象，42毫米的玫瑰金鑲鑽表殼，特殊的枕型結構、表面的橫向紋飾與立體時標，帶來內斂的成熟韻味。同時1110P自動上鍊機芯還具備環形日內瓦波紋裝飾、手工倒角修飾表橋、太陽放射狀紋拋光齒輪與K金深灰色自動盤，低調但耀眼的氣質，一如初生之犢的劉昊然，蓄勢待發。
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