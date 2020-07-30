伯爵最年輕品牌代言人登場 劉昊然喜入PIAGET Society

牛就是牛，牽到北京也是牛，這話說穿了，只不過就是個人主觀意識的發洩。只要不合老子的心意，即便再輝煌騰達，老子想罵你，這話還是可以隨時扣在你頭上的！有天，泡著老人茶的一夥人，聊著古早一些口傳俗語，有人提到了「牛就是牛，牽到北京也是牛」這句話，非常適用於目前的某政客，即便多數人指著鼻子罵他的政策有問題，他的執拗個性，讓他寧可一路錯到底，說啥也不肯回頭修改政令，真是讓人氣惱！農業社會的時代背景，是以家中長輩為依歸，想離家、想創業都得經過父執輩首肯，否則當比犯了天條，天天被指著腦袋瓜訓話是常有的事兒。可畢竟時代不同了，回想這句從小聽到大的話，腦中閃過的想法是：牛牽到北京，牠當然還是牛啊！難不成還奢望牠換個地兒，就會變成能跳火圈的猴子、能騎腳踏車的猩猩，在馬戲團裡為您攢錢嗎？抑或者牠到北京就能躋身上流社會，學著馬，配著馬鞍，背上坐著英勇的騎士或優雅的淑女？再不必耕田、再不必載貨！

2020-07-30 11:47