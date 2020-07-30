日本必買的KISSME眉彩膏 推「哆啦A夢」可愛限定版

今年哆啦A夢DORAEMON迎接50歲生日，許多品牌都推出聯名商品為他慶生。日本彩妝品牌KISSME花漾美姬也沒有缺席，推出DORAEMON聯名限定包裝的「KISSME眉彩膏R」，讓可愛的哆啦A夢陪你化妝！

KISSME旗下眉彩系列連續三年獲得日本@cosme眉彩類最佳化妝品大賞，其中「KISSME眉彩膏R」上市至今也榮獲各大評鑑認證、美妝編輯與部落客強力推薦，是熱賣的人氣商品之一。配置精巧型螺旋刷頭設計，輕刷毛流具備不沾肌膚完整著色的特性，維他命B5成分讓眉毛具有光澤且強韌有彈性。如果要打造立體蓬鬆的毛流，建議可以全眉前後來回刷梳，營造毛流微微雜亂的隨興野生感，最後加強眉頭毛流，直直往上往前梳、豎立定型，視覺上就能讓五官顯得立體、勻稱，臉看起來也比較小。