秦舒培瘦成一片紙拎章魚包 LOEWE DIVINE系列好浮誇
日前LOEWE發表了Paula’s Ibiza系列，呈現繽紛多彩的2020春夏新款，尤其是Animals章魚造型小牛皮拼接酒椰葉肩背包，萌可愛造型相當吸睛，陳冠希的太太秦舒培日前就在IG曝光一張大太陽底下背著章魚手袋的照片，網友提問「為什麼可以這麼瘦、包包是哪裡的呢」，引發關注。
此款手機包以紫色章魚作為設計，頂蓋直接打開，即可將手機置放在袋內。Paula’s Ibiza系列像海底總動員般有著鯨魚、海豚、鯊魚、章魚等動物包款，搶手的大象包，也換上荷葉印花，運用酒椰葉、棕櫚葉、象草等編織點綴海洋度假風。此外，不斷拋出新創意的LOEWE近期還推出限量的DIVINE系列，是為紀念Divine（原名HarrisGlenn Milstead）這位傳奇人物，他曾被稱為「最傷風敗俗之人」，對創意總監Jonathan Anderson來說，Divine象徵的是自由的生命精神。
Divine演出過七○年代爭議電影《粉紅色的火烈鳥（Pink Flamingos）》、話劇等，他代表著對壞品味的讚美、高低格調之融合，也打破性別界線。LOEWE策劃線上展覽展出Divine的遺物，包括像工具箱一樣爆開的化妝箱，Jonathan Anderson以他的華麗俗豔風格結合LOEWE的悠閒，創作了T恤和Cushion手提包，LOEWE將會捐出百分之十五的銷售收益予對抗愛滋病的組織VisualAIDS，以及美國黑人主導的BaltimorePride性別平權組織。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言