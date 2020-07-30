秦舒培瘦成一片紙拎章魚包 LOEWE DIVINE系列好浮誇

日前LOEWE發表了Paula’s Ibiza系列，呈現繽紛多彩的2020春夏新款，尤其是Animals章魚造型小牛皮拼接酒椰葉肩背包，萌可愛造型相當吸睛，陳冠希的太太秦舒培日前就在IG曝光一張大太陽底下背著章魚手袋的照片，網友提問「為什麼可以這麼瘦、包包是哪裡的呢」，引發關注。

此款手機包以紫色章魚作為設計，頂蓋直接打開，即可將手機置放在袋內。Paula’s Ibiza系列像海底總動員般有著鯨魚、海豚、鯊魚、章魚等動物包款，搶手的大象包，也換上荷葉印花，運用酒椰葉、棕櫚葉、象草等編織點綴海洋度假風。此外，不斷拋出新創意的LOEWE近期還推出限量的DIVINE系列，是為紀念Divine（原名HarrisGlenn Milstead）這位傳奇人物，他曾被稱為「最傷風敗俗之人」，對創意總監Jonathan Anderson來說，Divine象徵的是自由的生命精神。