星戰迷尖叫吧！Bape讓尤達大師、黑武士和風暴兵都齊聚了

知名科幻電影《星際大戰五部曲：帝國大反擊》上映滿40周年，因此潮牌A Bathing Ape（簡稱Bape）再次攜手LUCASFILM，推出星際大戰聯名系列，熟悉的尤達大師、黑武士和風暴兵都齊聚了。說到人氣跨界合作，不能忘記New Era本季找來超萌的精靈寶可夢Pokémon，讓皮卡丘、寶貝球的圖案成為潮帽與T恤的主角。

此次40周年聯名系列集結電影中眾多經典角色，包括尤達大師、達斯維達（黑武士）以及其它耳熟能詳的人物；Bape透過充滿創造性的設計，重新詮釋原始電影海報中的圖案，是所有星戰迷和品牌迷不容錯過的收藏之作。這系列還特別推出廣受歡迎的Bape Statm Logo T恤，把日本插畫設計師生賴範義操刀的海報系列巧妙融入圖案中。而且每一個星戰的角色都被萌化了，與代表Bape的猿人圖騰並列，顯得可愛又俏皮，繼續吸引新一代年輕粉絲們追捧。

New Era與精靈寶可夢的聯名，一共推出12款帽子及6款服飾，準備收服大人、小孩的心。這一次New Era把寶可夢中的皮卡丘巧妙設計在各式帽款上，不論是皮卡丘頭戴經典9FIFTY帽款的萌樣，或是將經典黃色與閃電圖樣等特徵呈現在59FIFTY、9FIFTY及9OFTY帽款和服飾上，別出心裁的設計就是要給你一身十萬伏特的魅力。除了多款系列帽款，New Era更推出以黑、白配色為主的6款T恤，包括將精靈寶貝球融入New Era標誌貼紙設計中，藍白、紅白的色彩搭配59FIFTY字樣，或將「皮卡丘」黃色閃電特徵加入，每一款都讓人愛不釋手。

Bape星際大戰聯名T恤3,199元。圖／i.t提供

Bape星際大戰聯名T恤3,199元。圖／i.t提供

Bape星際大戰聯名T恤3,199元。圖／i.t提供

New Era精靈寶可夢聯名系列T恤1,680元。圖／New Era提供