全台限量4瓶！最頂級Chopard蕭邦卡洛琳玫瑰花園淡香精

什麼樣的香水，會比黃金還要貴且稀有呢？頂級珠寶品牌蕭邦Chopard推出ROSE DE CAROLINE卡洛琳玫瑰花園淡香精，由香水大師Alberto MORILLAS，為他的摯友，也是蕭邦藝術總監Caroline SCHEUFELE而打造的獨特香氛，以玫瑰香氣，詮釋女人充滿感性、快樂的那一面，而且全台限量4瓶，100ml售價18,900元。

在蕭邦卡洛琳玫瑰花園淡香精中，最珍貴的是加入「保加利亞玫瑰精油」，售價比黃金更珍貴，充滿個性與豐富的香味，呈現出獨有的辛辣感，另款千葉玫瑰精油，則以果香來作為平衡，呈現出圓潤的質感，之後點燃瓜地馬拉小豆蔻，並承襲了後續的廣藿香。

調香師Alberto MORILLAS表示，希望透過這瓶香水，傳達迷人與神秘的一面，閉上眼，就能感受花之皇后的獨特魅力。

該瓶香水的瓶身，在法國製造，以暗紅色晶透玻璃，仿若珠寶切割面般璀璨，瓶蓋上的「金棕櫚」，則是呼應蕭邦與坎城影展密不可分的關係。