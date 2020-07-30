聽新聞
test
0:00 / 0:00
全台限量4瓶！最頂級Chopard蕭邦卡洛琳玫瑰花園淡香精
什麼樣的香水，會比黃金還要貴且稀有呢？頂級珠寶品牌蕭邦Chopard推出ROSE DE CAROLINE卡洛琳玫瑰花園淡香精，由香水大師Alberto MORILLAS，為他的摯友，也是蕭邦藝術總監Caroline SCHEUFELE而打造的獨特香氛，以玫瑰香氣，詮釋女人充滿感性、快樂的那一面，而且全台限量4瓶，100ml售價18,900元。
在蕭邦卡洛琳玫瑰花園淡香精中，最珍貴的是加入「保加利亞玫瑰精油」，售價比黃金更珍貴，充滿個性與豐富的香味，呈現出獨有的辛辣感，另款千葉玫瑰精油，則以果香來作為平衡，呈現出圓潤的質感，之後點燃瓜地馬拉小豆蔻，並承襲了後續的廣藿香。
調香師Alberto MORILLAS表示，希望透過這瓶香水，傳達迷人與神秘的一面，閉上眼，就能感受花之皇后的獨特魅力。
該瓶香水的瓶身，在法國製造，以暗紅色晶透玻璃，仿若珠寶切割面般璀璨，瓶蓋上的「金棕櫚」，則是呼應蕭邦與坎城影展密不可分的關係。
由於蕭邦品牌精神是注重永續，香水中有許多天然成分，並以符合道德標準方式採購。即日起上市，僅在新光三越A4 2F maison de beauté 獨家販售。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言