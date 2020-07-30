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7-11「3大支付立折活動」8月強勢回歸 周日最省折10%
8月適逢暑假出遊、父親節送禮與中元節採購商機，7－ELEVEN再次整合集團3大支付工具，自8月1日至8月31日推出「周一至周六折5%、周日最省折10%」活動，購買全店超過6,000款指定商品使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包結帳可立即享優惠，搭配冰品抽抽樂、飲料抽抽樂等指定主題活動還能享雙重折扣，結帳金額還能同時累積OPEN POINT點數。
7－ELEVEN於5月1日起整合集團支付工具於500家7－ELEVEN門市推出「3大支付立折5%／10%」活動，6月擴大導入5,800家門市，提升7－ELEVEN自有支付工具（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包）單日占比最高可達35%，同時帶動整體非現金支付占比逼近50%，較活動前成長20%，OPEN POINT會員數單月新增40萬名；活動期間觀察消費者多半集中在周日折扣最殺時到店採買，補給平日生活所需，熱銷商品包括CITY CAFE、鮮食、麵包、冰品、包裝飲品等業績較活動前大幅成長50～100%不等。
於7－ELEVEN消費累積OPEN POINT點數可兌換商品、當購物金消費之外，還能捐點做公益，8月1日至8月31日7ELEVEN把愛找回來推出「捐點愛、幸福多」活動，可24小時透過OPEN POINT App線上愛心捐點，只要捐贈50點OPEN POINT，7－ELEVEN就請喝一杯CITY CAFE中杯冰美式咖啡，同步加5點一同捐點贈予中華基督教救助協會支持1919陪讀計畫，幫助弱勢家庭兒童陪讀班課後餐食。
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