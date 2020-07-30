看準日系商圈 選品店Oak Room移師中山區開拓新藍海
一名男士的風格建立原點為何？不少人的選擇，或從一雙手工鞋履開始。約六年前於Bellvita廣場開業的Oak Room，以提供各式英倫風格選品與鞋履起家，近期瞄準日系商圈的頂級與年輕族群因而移師中山站，並於近期改裝完成再度開業。
過往一度提供義大利訂製西裝服務的Oak Room，店面轉移後將服裝風格調整為更年輕、休閒化。店長許應柏表示，由於觀察到原本客群中約有15%的日系、外籍客是頂級鞋履的穩定族群，加上中山商圈相對年輕的客群對古著、工裝都有一定熱忱，現時店中仍陳列販售有英國的Alden、西班牙的Carmina、英國老牌Crockett & Jones，另外也新引進比利時風格的倫敦樂福鞋品牌Bandoin & Lang，同時服裝品牌則新引進包含日本牛仔褲品牌Resolute與休閒服裝品牌Volstar。
此外英國傘具老牌Fox Umbrella與皮件品牌Ettinger仍是店中配件主力，而棉襪品牌Corgi因色彩繽紛、圖案討喜，加上得到英國皇室委任與單價較低成誘因，深受回頭客喜愛。目前一二樓空間各約23坪左右，除了一樓的新品陳列，二樓空間並展示少量過季折扣品，未來或將不定期舉辦體驗型小型活動，也歡迎至二樓挖寶。每日營業時間由中午12點至晚上八點，週末五、六則延長至九點。
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