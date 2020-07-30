體驗不同的南西商圈 逛市集吃美食還有露天電影看
本周假日在南西商圈除了可以逛街、吃美食，還可以逛市集。新光三越台北南西店與台北捷運公司共同舉辦「2020心中山好好生活節」，於8月1日、8月2日下午14:00至21:00在「心中山線型公園」舉行(捷運中山站4號出口延伸至R7出口)，可以逛市集、聽音樂、有露天電影，並結合商圈店家推出美食優惠，要讓民眾享受最chill的周末假日。另外，誠品R79也攜手南西商圈周邊11個店家推出「79街遊卡」，即日起至9月14日可享專屬優惠。
「好好逛市集」活動與「Funtasty有趣市集」攜手合作，帶來各式餐車美食包括「miniB手作漢堡」、「Corgyro柯基倚肉希臘餐車」、「Food Geek Truck宅食x札克」、「Devil & angel惡魔天使餐車」，以及「GURU HOUSE」、「周秀秀手作洋菓子」等多家人氣美食，還有「Hi你好創意設計」、「六悅佳居」等文創生活品牌。
逛市集同時，還有多個現場演唱演奏團體帶來輕鬆氛圍。此外，活動兩天的夜晚，還可以在心中山欣賞夏夜露天電影，電影片單分別為《ICE冰上情緣》及《Sink or Swin囧叔大翻身》。
8月1日至8月9日至新光三越台北南西店三館1F服務台，現場下載「台北捷運Go」APP並加入會員，即可現場掃描指定QRcode獲得專屬優惠，優惠包含商圈美食優惠，以及光點台北優待券、台北當代藝術館門票、月老車票等。
誠品R79「79街遊卡」合作夥伴包括台北當代藝術館、光點台北、人氣早午餐店「產出」、專賣各類詩集與文學作品的「詩生活─詩人雜貨店」、老屋翻新而成的復古咖啡店「月霞Waha Cafe」、前身是水電行的「權泉珈琲」等。凡符合合作店家指定消費條件，可至誠品R79免費體驗活版印刷印製「79街遊卡」，憑「79街遊卡」可享商圈合作店家優惠。
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