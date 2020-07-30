網拍業者看過來！郵局國內包裹即日起新增尺寸許可差

中華郵政公司開辦國內包裹寄送服務以來，一直都是以外箱尺寸計費，每件包裹長寬高合計不得超過150公分，單件不得超過20公斤，超過就會加收郵資。不過包裹寄送尺寸的規定實施以來，一直有民眾抱怨「太嚴苛」，認為相較於包裹重量可以有許可差，為什麼尺寸沒有。

為此，中華郵政公司決議放寬國內包裹外箱尺寸計費規定，即日起新增尺寸許可差，每件長、寬、高合計，不超過6公分者（每邊約2公分），可依照原資費級距計費。

根據中華郵政公司統計，去年一整年國內包裹收寄件數總計2528餘萬件；至於今年截至6月底止，國內包裹收寄件數為1223餘萬件，業務量相當大。

由於郵局交寄包裹是以尺寸計費，若長寬高尺寸超過150公分者，每超過10公分加收10元，超過1公斤也同樣加收10元；其中包裹重量計費許可差20公克。

不過包裹採外箱尺寸計費方式自2005年實施以來，一直有民眾因為包裹內容物塞太滿，導致外箱「稍有膨漲」，而被要求多收郵資的情況發生，導致民眾抱怨連連，甚至還因此產生客訴、爭執等。

郵政公司表示，由於一般民眾在交際裝箱的時候很難恰恰好，多多少少都會些小的差距，考量實務與民眾使用上的方便，因此參酌重量許可差的規定，也在外箱尺寸上有些彈性調整，一來避免增加窗口同仁的困擾，二來也方便民眾交寄包裹。

實際上，會使用郵局寄送包裹的民眾有不少是從事網拍行業，對於郵局新增包裹尺寸許可差規定，都認為是件好事。有民眾說，有時候要寄物品，但因為不太會打包，導致超出箱子有點鼓起來，但因此被多收費，雖然是小錢，但「奇摩子」很差，如今尺寸可以稍微有點彈性，還滿開心的。