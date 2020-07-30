「神經病」徐睿知浮誇沒在客氣！連香奈兒和豹子都上身
韓劇「雖然是精神病但沒關係」劇情發展愈趨甜蜜，俊男美女的搭擋當然是追星族的目標，不過女主角徐睿知彷彿時裝秀一般，一套又一套浮誇的打扮也引發許多時尚迷努力追劇。在最新播出的第11與12集中，徐睿知先是「小香」香奈兒上身，配戴了香奈兒最新的COCO CRUSH系列珠寶，再換上法國珠寶品牌斐登（FRED）Ombre Féline系列的豹紋耳環與戒指，奢華不在話下。
第11集中徐睿知以香奈兒經典的COCO CRUSH系列珠寶搭配束口裝飾荷葉滾邊的女士襯衫，中性的設計讓浪漫風的設計增添了更多個性。COCO CRUSH誕生於2015年，系列珠寶裝飾品牌經典的Matelassé菱格紋圖騰，備有項鍊、戒指、手環、耳環等全系列設計。其中還更採用香奈兒獨創18K Beige米色金材質，並融入標誌性的獅子圖騰，容易混搭的中性設計是許多時尚內行人的最愛。徐睿知配戴的銬式耳環，不對稱的多層次設計更是時髦度滿分的必收之作。
而第12集中，徐睿知配戴法國FRED珠寶的Ombre Féline，則是品牌創意總監Valerie Samuel重新演繹60年代品牌創始人Fred Samuel為摩洛哥王妃格蕾絲凱莉專屬訂製的獵豹造型戒指而來。戒指上兩隻豹爪相互交纏的的設計，更是寓意深刻。這也是1976年格蕾絲凱莉出席摩納哥FRED精品店的開業典禮時所配戴的珠寶。除了徐睿知在劇中配戴的黑色尖晶石與鑽石款式，同系列中亦有密鑲滿鑽的黃金款可選，展現不同的時尚風格。
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