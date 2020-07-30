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「神經病」徐睿知浮誇沒在客氣！連香奈兒和豹子都上身

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED OMBRE FÉLINE系列珠寶。圖／取自TVN
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED OMBRE FÉLINE系列珠寶。圖／取自TVN

韓劇「雖然是精神病但沒關係」劇情發展愈趨甜蜜，俊男美女的搭擋當然是追星族的目標，不過女主角徐睿知彷彿時裝秀一般，一套又一套浮誇的打扮也引發許多時尚迷努力追劇。在最新播出的第11與12集中，徐睿知先是「小香」香奈兒上身，配戴了香奈兒最新的COCO CRUSH系列珠寶，再換上法國珠寶品牌斐登（FRED）Ombre Féline系列的豹紋耳環與戒指，奢華不在話下。

第11集中徐睿知以香奈兒經典的COCO CRUSH系列珠寶搭配束口裝飾荷葉滾邊的女士襯衫，中性的設計讓浪漫風的設計增添了更多個性。COCO CRUSH誕生於2015年，系列珠寶裝飾品牌經典的Matelassé菱格紋圖騰，備有項鍊、戒指、手環、耳環等全系列設計。其中還更採用香奈兒獨創18K Beige米色金材質，並融入標誌性的獅子圖騰，容易混搭的中性設計是許多時尚內行人的最愛。徐睿知配戴的銬式耳環，不對稱的多層次設計更是時髦度滿分的必收之作。

而第12集中，徐睿知配戴法國FRED珠寶的Ombre Féline，則是品牌創意總監Valerie Samuel重新演繹60年代品牌創始人Fred Samuel為摩洛哥王妃格蕾絲凱莉專屬訂製的獵豹造型戒指而來。戒指上兩隻豹爪相互交纏的的設計，更是寓意深刻。這也是1976年格蕾絲凱莉出席摩納哥FRED精品店的開業典禮時所配戴的珠寶。除了徐睿知在劇中配戴的黑色尖晶石與鑽石款式，同系列中亦有密鑲滿鑽的黃金款可選，展現不同的時尚風格。

徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED OMBRE FÉLINE系列珠寶。圖／取自TVN
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED OMBRE FÉLINE系列珠寶。圖／取自TVN
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED OMBRE FÉLINE系列珠寶。圖／取自TVN
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED OMBRE FÉLINE系列珠寶。圖／取自TVN
香奈兒COCO CRUSH戒指18K白金小型款，79,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO CRUSH戒指18K白金小型款，79,000元。圖／香奈兒提供
FRED OMBRE FÉLINE系列18k黃金耳環鑲嵌鑽石黑色尖晶石，87萬7,800元。圖／斐登提供
FRED OMBRE FÉLINE系列18k黃金耳環鑲嵌鑽石黑色尖晶石，87萬7,800元。圖／斐登提供
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED OMBRE FÉLINE系列珠寶。圖／取自TVN
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED OMBRE FÉLINE系列珠寶。圖／取自TVN
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED OMBRE FÉLINE系列珠寶。圖／取自TVN
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED OMBRE FÉLINE系列珠寶。圖／取自TVN
香奈兒COCO CRUSH銬式耳環，18K黃金與白金鑲嵌22顆鑽石，19萬9000元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO CRUSH銬式耳環，18K黃金與白金鑲嵌22顆鑽石，19萬9000元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO CRUSH戒指18K Beige米色金小型款，78,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒COCO CRUSH戒指18K Beige米色金小型款，78,000元。圖／香奈兒提供
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED OMBRE FÉLINE系列珠寶。圖／取自TVN
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED OMBRE FÉLINE系列珠寶。圖／取自TVN
徐睿知在最新播出的「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED的獵豹設計珠寶。圖／取自TVN、FRED提供
徐睿知在最新播出的「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴FRED的獵豹設計珠寶。圖／取自TVN、FRED提供
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴香奈兒COCO CRUSH銬式耳環。圖／取自IG @tvndrama.official
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴香奈兒COCO CRUSH銬式耳環。圖／取自IG @tvndrama.official
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴香奈兒COCO CRUSH戒指。圖／取自IG @tvndrama.official
徐睿知在「雖然是精神病但沒關係」劇中配戴香奈兒COCO CRUSH戒指。圖／取自IG @tvndrama.official
FRED OMBRE FÉLINE系列18k黃金戒指鑲嵌鑽石黑色尖晶石，80萬7,600元。圖／斐登提供
FRED OMBRE FÉLINE系列18k黃金戒指鑲嵌鑽石黑色尖晶石，80萬7,600元。圖／斐登提供

珠寶 香奈兒

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