熱爆了！網購「冷氣機」業績成長177% 暢銷冷氣推薦

近日高溫連連、氣溫不斷飆高，根據中央氣象局預報(28日)指出，未來一週高溫皆可達33度以上。炎熱的天氣，民眾避免外出曝晒，多數會躲進有空調的室內空間「避暑」，也讓「熱商機」冷氣空調銷售順勢提升。

udn買東西購物中心 8月1日公布5月到7月「冷氣機」相關銷售業績，較去年同期成長177%，成長幅度大躍進；另外，台灣電力公司夏季電費至9月30日，非營業用分段度數超過121度，累進電價單價調漲，且政府節能補助方案加持下，故多數消費者在選擇冷氣時，多以能源效率指標「1、2級」有效省電為要點。

熱銷冷氣類型除了要節能減碳外，消費者選購冷氣多考量品牌喜好、裝潢格局、冷房效果與預算花費，當然，廠商的促銷優惠也是購買誘因，udn買東西購物中心 表示近三個月平台上熱門冷氣銷量品牌分別為：國際牌Panasonic 、日立HITACHI、惠而浦Whirlpool、禾聯HERAN 、台灣三洋SANLUX。

而以冷氣機種銷量來看，窗型冷氣機、分離式冷氣機、移動式冷氣機銷量大宗分別是：國際牌 變頻冷專窗型冷氣CW-P22CA2、日立 變頻冷專分離式冷氣RAC-22SK1、大河 冷專除濕移動式冷氣空調 11000BTU。

udn買東西購物中心 網購平台5月到7月「冷氣機」銷售量排行榜。（圖片來源：udn買東西提供）

「窗型冷氣機」首選： 國際牌 變頻冷專窗型冷氣CW-P22CA2

推薦要點：

「自體淨」開機自動清洗，將機内汙垢清洗乾淨，延長機器使用壽命，台灣製造，能源效率一級，R32環保冷媒。

「窗型冷氣機」推薦：國際牌 變頻冷專窗型冷氣CW-P22CA2。（圖片來源：udn買東西提供）

「分離式冷氣機」 首選： 日立 變頻冷專分離式冷氣RAC-22SK1

推薦要點：

全直流DC變頻控制「真省電」，日本技術超高頻度電壓能達到速冷效果，台灣製造，能源效率一級，R410A環保新冷媒。

「分離式冷氣機」 推薦：日立 變頻冷專分離式冷氣RAC-22SK1。（圖片來源：udn買東西提供）

「移動型冷氣」 首選： 大河 冷專除濕 移動式冷氣空調 11000BTU

推薦要點：

免安裝，即插即用，免排水，當你不需要製冷時，還能當除濕機，壓縮機採用日本夏普技術，R410A環保新冷媒，壓縮機三年保固。

「移動型冷氣」 推薦：大河 冷專除濕移動式冷氣空調 11000BTU。（圖片來源：udn買東西提供）