限時4天「買6送6」！「PABLO起司塔」快閃宏匯廣場

以「半熟起司塔」為代表招牌的「PABLO」，即日起於全台7-11推出「PABLO迷你經典原味起司塔」預購方案，讓民眾能夠輕鬆購買回家。另外隨著宏匯廣場、中和環球購物中心的快閃店登場，店內也推出迷你塔買6送6、買5送1等不同優惠。

來自日本的PABLO，店內所推出的「迷你系列」，直徑僅有6.5公分，除了適合作為禮盒之外，也適合單人獨享，而且每季也都會研發不同的口味登場。繼6月底首度於7-11推出經典起司原味雪派後，PABLO即日起於全台7-11提供「迷你經典原味起司塔」的預購服務，一盒6入，售價420元，每顆皆採獨立包裝，以利保存。民眾購入後，可透過加熱、冷藏、冷凍等3種吃法，享受不同的口感與滋味。

於PABLO門市內，此次也與日本同步，推出季節限定的「煉乳柳橙」迷你起司塔，以原味起司塔為底，配上煉乳、糖漬柳橙與開心果粒，單顆88元。標準規格的大塔，也新推出「芋頭麻糬鮮奶酪起司塔」，選用本土芋頭餡料配上鮮奶酪、麻糬增添口感，每顆498元。配合夏季，亦有酸甜的「鳳梨蘋果多多冰沙」登場，每杯160元。8月14日至8月31日期間，配合七夕情人節到來，還有「濃濃巧克力」迷你塔，每顆88元。