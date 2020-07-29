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限時4天「買6送6」！「PABLO起司塔」快閃宏匯廣場
以「半熟起司塔」為代表招牌的「PABLO」，即日起於全台7-11推出「PABLO迷你經典原味起司塔」預購方案，讓民眾能夠輕鬆購買回家。另外隨著宏匯廣場、中和環球購物中心的快閃店登場，店內也推出迷你塔買6送6、買5送1等不同優惠。
來自日本的PABLO，店內所推出的「迷你系列」，直徑僅有6.5公分，除了適合作為禮盒之外，也適合單人獨享，而且每季也都會研發不同的口味登場。繼6月底首度於7-11推出經典起司原味雪派後，PABLO即日起於全台7-11提供「迷你經典原味起司塔」的預購服務，一盒6入，售價420元，每顆皆採獨立包裝，以利保存。民眾購入後，可透過加熱、冷藏、冷凍等3種吃法，享受不同的口感與滋味。
於PABLO門市內，此次也與日本同步，推出季節限定的「煉乳柳橙」迷你起司塔，以原味起司塔為底，配上煉乳、糖漬柳橙與開心果粒，單顆88元。標準規格的大塔，也新推出「芋頭麻糬鮮奶酪起司塔」，選用本土芋頭餡料配上鮮奶酪、麻糬增添口感，每顆498元。配合夏季，亦有酸甜的「鳳梨蘋果多多冰沙」登場，每杯160元。8月14日至8月31日期間，配合七夕情人節到來，還有「濃濃巧克力」迷你塔，每顆88元。
即將開幕的PABLO宏匯廣場快閃店，7月31日至8月3日期間，任選迷你塔6入，即贈經典原味迷你塔6入（每日限15組）；另有迷你塔買5送1的方案。7月31日至8月25日期間，持振興券500元，可購買價值628元的金牌起司塔（每日限10組）；7月31日至8月31日期間，持桃捷一日券，可享原味冰沙配指定迷你塔200元的優惠價。另外在「中和購物中心快閃店」，8月5日至8月9日，可享迷你塔買5送1的優惠。
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