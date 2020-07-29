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乾性肌女孩4招養出「水潤肌」！洗澡多一步驟讓臉發亮

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
噴霧是最方便的肌膚乾燥急救小神器。圖／摘自 pexels
噴霧是最方便的肌膚乾燥急救小神器。圖／摘自 pexels

有人說，「女人是水做的」，不只說的是個性，與肌膚也有很大的關係。女人每天起床後、出門前，最在意就是上妝的完整度、持妝度，即使睡不飽，也要盡力完成它，才能完美一整天。但許多人過了一段時間後，由於肌膚水分流失，使得臉上的粉也越來越無法緊貼著肌膚，就會出現卡粉、脫妝、妝色變的問題。

與其不停地改善彩妝品牌，不如先做好基底的工夫，才能真正有效的對抗時間與彩妝上的變化。乾性肌膚要如何養出水潤的肌膚，先從4件事情開始。

一、適當補充水分

大家都知道，多喝水可以加快新陳代謝，但建議適量即可，不需要為了昨日量沒喝滿，延續到今日。早上醒來第一件事情，可以在空腹的時候，喝一杯溫開水，讓身體一整天的代謝更好，同時清理腸胃、有助於排毒及滋潤肌膚。

建議：每日攝取量大約8杯水即可，早上第一杯水小口、小口飲用。

二、臉部濕敷補充水分

晚上洗澡前的重要步驟，就是先將臉洗乾淨，但往往忽略了洗臉後，立即去洗澡，透過熱水，我們的臉上的水分，有可能在當下也會被蒸散。

建議：在洗臉的步驟完成後，給自己3至5分鐘的時間，做個濕敷，幫肌膚瞬間補充水分，使用面膜也可以，但建議只需要單純保濕的面膜、化妝水即可。

三、護膚步驟不能少

洗完澡就開始進入每日最重要的保養程序，「洗臉/化妝水/精華液/乳液/眼部精華（乳）」。這些步驟是喜歡保養的人，再熟悉不過。但請依照季節的不同，更換不同程度的保養品，也是護膚重要的一環，才不會在不對的季節用錯保養品，導致肌膚沒補到水還出現小瑕疵。

四、即時補水

當臉部流失水分時，妝感也會受到影響。其實妝感急救很簡單，只需要借助保濕噴霧、定妝噴霧，即可輕鬆解決煩惱。

使用方式很簡單，只需要在脫妝的區塊噴灑噴霧，再用面紙輕輕按壓，就能將脫妝的部位可以使其服貼，使用噴霧壓乾後，再上些蜜粉定妝，持妝效果更完整。

水分的補充，要由內做到外，喝水也是重要的補水環節。圖／摘自 pexels
水分的補充，要由內做到外，喝水也是重要的補水環節。圖／摘自 pexels
女人是水做的，保持水分補充，才能告別乾燥肌。圖／摘自 pexels
女人是水做的，保持水分補充，才能告別乾燥肌。圖／摘自 pexels
想要持妝一整天，肌底工夫就要打好，想要保濕一整天就要謹記這幾點。圖／摘自 pexels
想要持妝一整天，肌底工夫就要打好，想要保濕一整天就要謹記這幾點。圖／摘自 pexels

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