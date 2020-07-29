無法抗拒電影魅力！BV、PRADA新企畫8月登場
社群平台的發展讓資訊取得越來越容易，以往一個品牌需要面對的只有顧客，但現在必須致力經營更多元活潑的形象，甚至很大程度地注入、強調設計師的個人品味，來刻畫出某種令人印象深刻的標誌性風格，讓品牌更具識別度，而跨界合作就是最好的方式之一。BOTTEGA VENETA（簡稱BV）與PRADA最近不約而同都推出與電影相關的新企畫，打造別具特色的跨界作品，也藉此接觸到更多不同領域的潛在消費者。
BV創意總監Daniel Lee上任以來推出多款熱賣商品，其中人氣包款更是一個接一個，BV也在他的改造下迎來煥然一新的形象，整體風格更簡約摩登。最近Daniel Lee攜手攝影師兼製片人Tyrone Lebon，一起製作了一部名為《BOTTEGA VENETA：MEN》的電影短片，片中邀請多位導演、音樂家、演員和藝術家，包括愛爾蘭演員Barry Keoghan、蘇格蘭舞蹈家Michael Clark、瑞典歌手Neneh Cherry等人入鏡，紀錄他們在鏡前整理衣裝造型的模樣，並透過他們的口白探索身份、男性氣質和人與服裝的關係，畫面風格也和品牌現在的調性一樣，乾淨清爽。完整影片預計於8月6日釋出，在電影網站MUBI和BV官網全球免費播放。
而PRADA則是與大陸導演賈樟柯合作，預計在上海由PRADA贊助修復重新對外開放的榮宅舉行第五站的PRADA Mode私人文化俱樂部活動，雙方將聯手推出主題為「面MIÀN」的特定場域創作。據賈樟柯自己的說法，這會是一個「可以『蹦迪』（隨音樂跳舞）、吃山西麵食的藝術展。」同時也會展出他十幾年來的攝影作品、分屏影像裝置等等，預計在8月31日至9月1日限時登場。電影主題向來聚焦在社會底層的人文關懷、偏向寫實派風格的賈樟柯，遇上時尚奢侈品牌會合作出怎樣的成品？著實令人好奇。
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