墨鏡戴出你的態度！Burberry教你裝文青、大寫的帥氣Ray-Ban最知道

夏日艷陽高照，外出造型總少不了戴上太陽眼鏡，因此Burberry最新的B系列限時商品，也能看到相應的產品。更別說，和太陽眼鏡畫上等號的Ray-Ban以「You’re On」為題，推出4款新品，要人戴出大寫的帥氣。

Ray-Ban本季推出4款主題系列，以淺色鏡片為設計重點，傳遞出不同於以往黑色鏡片的輕盈感，呈現不同的潮流風格。不同於過往鏡片上的白色Logo，全新登場的「Frank」系列特別將90年代的Ray-Ban復古金色Logo重現，使用於深色鏡片上，為鏡片增添一抹亮色，搭配金屬鏡腳展現經典魅力，也提供各種鏡片色彩如綠色、咖啡色及藍色等多款選擇。而I-Shape系列最特別，以不同幾何形狀設計的鏡框為，體現60至70 年代的自由精神，金屬細方框選用變色鏡片，遇紫外線鏡片即會微微變深；另一款以獨特八角形鏡框搭配墨綠色、漸層藍色或褐色鏡片，突破框架的設計概念，特別適合希望展現自我的族群。

Burberry B系列Blake太陽眼鏡，從英國詩人和藝術家William Blake獲得啟發。圖／Burberry提供

把「即看即買」精神發揮淋漓盡致的Burberry每月的B系列限時商品，總能激起時尚迷的討論熱度，先前曝光的太陽眼鏡，就從英國詩人和藝術家William Blake獲得啟發。以淺棕色透明鏡片，設計無縫弧形輪廓搭配鍍金橋架重新演繹復古氛圍，無論是誇張的塑料鏡腳還是宛如護目鏡的鏡框造型，誇張中帶點文青感，而且男、女消費者都適合。

Ray-Ban I-Shape系列太陽眼鏡8,500元。圖／Ray-Ban提供

Ray-Ban Aviator系列太陽眼鏡9,450元。圖／Ray-Ban提供

Ray-Ban Wayfarer系列太陽眼鏡8,050元。圖／Ray-Ban提供

Ray-Ban Frank系列太陽眼鏡7,100元。圖／Ray-Ban提供