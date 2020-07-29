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南島文化節登場 原民美食、樂團盡在十三行
第一屆「新北南島文化節」將於8月1日、2日在十三行博物館及新北考古公園盛大登場，共規畫70個原鄉部落美食、文創與體驗攤位，並將帶來18場樂舞接力演出，知名樂團「圖騰」、「Mafana」更將現場開唱，民眾不用搭飛機出遠門，也能體驗豐富多元的南島風情。
南島文化節為新北市首辦的南島主題大型節慶，分為技能、文創與美食三大主題攤位，民眾可品嘗從新北烏來到屏東霧台的各式原民美食，還可購買原民風格的傳統首飾及潮流服飾，另更規畫「史前玉器」體驗，了解玉器材質及手作過程。
其中，在新北貢寮海洋音樂祭及原Band大賞脫穎而出的知名樂團「圖騰」、「Mafana」將於8月1日登台演出，圖騰樂團主唱舒米恩更是國內「三金」得主，國內外粉絲眾多；另外，榮獲2013年金曲獎三項大獎的「歐開合唱團」，更將以純人聲合音技巧，融合南島古調與西洋爵士，帶給民眾聽覺饗宴。
文化局表示，南島文化節將在8月1日、2日下午三點半到晚上八點半盛大展開，十三行博物館也配合活動延長開放至晚間九點，下午五點後免門票入館，並安排免費接駁專車，捷運關渡站、蘆洲站均有設站，民眾可多加利用。
此外，作為文化節地點的新北考古公園，更連續兩年拿下國家卓越建設獎，園區內隨處可見史前南島元素，如干欄屋、雕花陶罐、椰子樹、檳榔樹等，散步其中彷彿穿越時空，同時擁有全台最大的考古互動探坑、魔幻考古沙坑以及仿史前建築的部落教學區，全區皆為免費參觀，適合全家大小周末一同出遊。
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