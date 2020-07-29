快訊

雙重標準處理蔡英文和李眉蓁論文？教育部：兩回事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南島文化節登場 原民美食、樂團盡在十三行

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
「新北南島文化節」將於8月1日、2日在十三行博物館及新北考古公園盛大登場，將帶來18場樂舞演出。圖／十三行博物館提供
「新北南島文化節」將於8月1日、2日在十三行博物館及新北考古公園盛大登場，將帶來18場樂舞演出。圖／十三行博物館提供

第一屆「新北南島文化節」將於8月1日、2日在十三行博物館及新北考古公園盛大登場，共規畫70個原鄉部落美食、文創與體驗攤位，並將帶來18場樂舞接力演出，知名樂團「圖騰」、「Mafana」更將現場開唱，民眾不用搭飛機出遠門，也能體驗豐富多元的南島風情。

南島文化節為新北市首辦的南島主題大型節慶，分為技能、文創與美食三大主題攤位，民眾可品嘗從新北烏來到屏東霧台的各式原民美食，還可購買原民風格的傳統首飾及潮流服飾，另更規畫「史前玉器」體驗，了解玉器材質及手作過程。

其中，在新北貢寮海洋音樂祭及原Band大賞脫穎而出的知名樂團「圖騰」、「Mafana」將於8月1日登台演出，圖騰樂團主唱舒米恩更是國內「三金」得主，國內外粉絲眾多；另外，榮獲2013年金曲獎三項大獎的「歐開合唱團」，更將以純人聲合音技巧，融合南島古調與西洋爵士，帶給民眾聽覺饗宴。

文化局表示，南島文化節將在8月1日、2日下午三點半到晚上八點半盛大展開，十三行博物館也配合活動延長開放至晚間九點，下午五點後免門票入館，並安排免費接駁專車，捷運關渡站、蘆洲站均有設站，民眾可多加利用。

此外，作為文化節地點的新北考古公園，更連續兩年拿下國家卓越建設獎，園區內隨處可見史前南島元素，如干欄屋、雕花陶罐、椰子樹、檳榔樹等，散步其中彷彿穿越時空，同時擁有全台最大的考古互動探坑、魔幻考古沙坑以及仿史前建築的部落教學區，全區皆為免費參觀，適合全家大小周末一同出遊。

「新北南島文化節」將於8月1日、2日在十三行博物館及新北考古公園盛大登場，民眾可親自體驗玉器的製作過程。圖／十三行博物館提供
「新北南島文化節」將於8月1日、2日在十三行博物館及新北考古公園盛大登場，民眾可親自體驗玉器的製作過程。圖／十三行博物館提供
作為南島文化節地點的新北考古公園，園區內可見干欄屋、雕花陶罐、椰子樹、檳榔樹等南島元素，連續兩年拿下國家卓越建設獎。圖／十三行博物館提供
作為南島文化節地點的新北考古公園，園區內可見干欄屋、雕花陶罐、椰子樹、檳榔樹等南島元素，連續兩年拿下國家卓越建設獎。圖／十三行博物館提供

考古 樂團

延伸閱讀

柯文哲指北捷股權無法私相授受 新北：想太多

就是要留住客人！新北最大百貨宏匯廣場娛樂面積達25%

全台各地百輛哈雷重機集結屏東 快閃品嘗特色美食

法國藍帶主廚張文豪入主雲林酒店 邀饕客深度品嚐美食

相關新聞

長榮Hello Kitty類出國專機今開賣 8月8日帶你環島一圈

為滿足旅客想出國的心情，長榮今天宣布選定8月8日父親節當天，推出「類出國」體驗專案航班，以超人氣的Hello Kitty...

酷航8月16日起復飛台北首爾 同步增飛台北新加坡

酷航今天宣布將於8 月 16 日起，正式復飛台北-韓國首爾航線，並同步增加台北-新加坡航班班次，每周各兩班往返台北-首爾...

乾性肌女孩4招養出「水潤肌」！洗澡多一步驟讓臉發亮

有人說，「女人是水做的」，不只說的是個性，與肌膚也有很大的關係。女人每天起床後、出門前，最在意就是上妝的完整度、持妝度，...

無法抗拒電影魅力！BV、PRADA新企畫8月登場

社群平台的發展讓資訊取得越來越容易，以往一個品牌需要面對的只有顧客，但現在必須致力經營更多元活潑的形象，甚至很大程度地注...

墨鏡戴出你的態度！Burberry教你裝文青、大寫的帥氣Ray-Ban最知道

夏日艷陽高照，外出造型總少不了戴上太陽眼鏡，因此Burberry最新的B系列限時商品，也能看到相應的產品。更別說，和太陽...

南島文化節登場 原民美食、樂團盡在十三行

第一屆「新北南島文化節」將於8月1日、2日在十三行博物館及新北考古公園盛大登場，共規畫70個原鄉部落美食、文創與體驗攤位...

口口都是花生香！Café del SOL「福源花生醬舒芙蕾」

滋味濃厚的「福源花生醬」，乃是許多民眾心中的台灣花生醬第一品牌。今年夏天，來自日本福岡的鬆餅餐廳「Café del SO...

粉絲快衝！PChome 24h購物獨家開賣「八三夭」限定年度周邊商品

強攻粉絲經濟，PChome 24h購物瞄準新世代族群喜好，宣布將於8月3日獨家開賣搖滾天團「八三夭」限定年度周邊商品，早...

酷航8月16日起復飛台北─首爾、新加坡 每周各兩班

酷航今日宣布，將於8月16日起正式復飛台北─韓國首爾航線，並同步增加台北─新

整尾龍蝦超海味！超狂「生龍蝦海鮮丼」配龍蝦頭味噌湯

來自日本的日本橋海鮮丼辻半，今夏以整隻的黃金龍蝦為主角，於台灣獨家推出「生龍蝦海鮮丼」，不只可以吃到龍蝦肉，龍蝦頭還可配...

LV創意總監親自拍攝秋冬女裝 曝光「Since 1854」印花

女裝創意總監Nicolas Ghesquiere親自上陣，擔綱攝影師拍攝路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）...

《三十而已》江疏影演活自信女　4招練出完美身材+膚質

爆紅陸劇《三十而已》中，三位女主角童瑤、江疏影、毛曉彤，在劇中代表不同個性與命運的女人，而33歲的江疏影，在劇中演出獨立...

熱門新聞

颱風生成有譜？ 氣象局：熱擾動的溫床季風槽可望建立

美中植物戰擴大？ 台灣民眾收到來自中國不明土壤包裹

季風低壓將掃過台灣 吳德榮：周日起劇烈降雨

讓路輕軌 台鐵不進基隆

與北宜高鐵搶客 基隆輕軌恐淪為「雞肋路線」

台灣3號店！連鎖牛丼「松屋」即日起插旗芝山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。