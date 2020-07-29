口口都是花生香！Café del SOL「福源花生醬舒芙蕾」

滋味濃厚的「福源花生醬」，乃是許多民眾心中的台灣花生醬第一品牌。今年夏天，來自日本福岡的鬆餅餐廳「Café del SOL」特別聯手福源花生醬，自8月起推出福源花生舒芙蕾鬆餅、福源花生布蕾奶茶、花生奶油貝殼麵等一系列花生餐點，還可享「點套餐送100元」的新品上市優惠。

發跡於福岡的Café del SOL，乃是當地的鬆餅代表性品牌，口感蓬鬆、軟綿，擁有「福岡第一鬆餅」的美譽。2018年時，Café del SOL首度在台北開設首間海外分店。除了以經典菜單為基礎外，每季也會順應話題，推出一系列期間限定的新品。繼前次所推出的「楊枝甘露舒芙蕾」之後，本次再與福源攜手，推出甜鹹交錯的夏季點心。

新登場的「福源花生醬舒芙蕾」，在軟綿的鬆餅上，淋上以福源花生醬與法國鮮奶油調和的特製醬汁，並灑上花生碎粒、花生糖粉，帶來濃郁的花生香氣，鬆餅內還藏有炙燒香蕉片作為驚喜。同時並以花生角糖、焦糖海鹽花生醬、花生達客瓦茲、焦糖香蕉片等點心相襯，帶來多層次的口味變化。隨餐搭配的「福源花生布蕾奶茶」，以花生奶茶為基底，再以布蕾、可可粉、花生碎粒、內有焦糖花生醬的白巧克力花生堆疊而成，口感細緻香醇。套餐原價480元，特價420元。另外板橋大遠百店則有Express特製版套餐，每套240元。

除了甜食之外，Café del SOL也將花生醬加入奶油中，特製出「花生奶油貝殼麵」，並再搭配花生香煎雞腿肉享用，有著甜鹹混搭的滋味，每份380元，加購價320元。另外，店內以花生牛奶製作成「小熊冰磚」，再結合福源花生醬，推出隱藏版的「福源花生布蕾鮮奶」，不僅外型可愛俏皮，奶蓋、花生醬、苦甜巧克力粉的組合，也帶來迷人的啜飲風采，每杯209元，僅於台北、高雄店限量供應。