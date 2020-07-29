皇家禮炮23年全新改裝上市 唯一台灣DNA、台灣限定

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唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌─皇家禮炮23年改裝上市！盒內插畫設計延用國際級插畫藝術家劉經瑋，勾勒出蘇格蘭威士忌的台灣味，並延續皇家禮炮21年的設計進行改裝，在象徵帝王紫的陶瓷瓶身上增添象徵奢華皇室的金色元素；外盒則取材自英國都鐸王朝建築的雙鑽石菱形美學，盒身配戴最高規格的「綬帶」設計。

品牌表示，此番改裝，不只向品牌的皇室淵源致敬，也將皇家禮炮23年擬人化身作皇室成員，參與消費者人生中的重要場合，彰顯皇家禮炮「威士忌之王」的風範。

此外，在盒身下方的兩座禮炮，是為紀念伊莉莎白女王二世登基時的鳴炮文化，而在酒瓶中的琥珀酒液「蘇格蘭威士忌皇家禮炮23年」，也以表現台灣東方美人茶餘韻一炮而紅。

皇家禮炮邀請連續7年獲8項德國紅點設計獎的國際級插畫家劉經瑋，設計皇家禮炮23年包裝盒內主視覺。這次他以台灣著名的東方美人茶、熱帶水果與果乾為靈感，將皇家禮炮包裝注入福爾摩沙的風味與文化精神。像是一艘漆著太陽金的皇家大航海艦隊，正乘著蒂芬妮藍的海洋準備登陸奇幻的福爾摩沙，島上充滿鮮豔色彩的原生鳥類、蝶蜂與奇花異果，禽中之王老鷹則翱翔在高山稜線之間，完美切合人們初嘗到皇家禮炮的腦內劇場。

注入台灣DNA的皇家禮炮23年，也有許多熟悉的台灣味：以龍眼乾香氣為第一印象，接著是熟透的鳳梨、芒果和香蕉，最後尾韻以充滿蜜香、花香的東方美人茶香綿延不絕。建議售價3,980元，即起可洽各菸酒專賣店。

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