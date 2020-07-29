粉絲快衝！PChome 24h購物獨家開賣「八三夭」限定年度周邊商品

強攻粉絲經濟，PChome 24h購物瞄準新世代族群喜好，宣布將於8月3日獨家開賣搖滾天團「八三夭」限定年度周邊商品，早鳥優惠包括八三夭熊麻吉貼紙、2020限定團T、筊杯平安限量夾腳拖、黑白情侶襪 、兩用漁夫帽、潮到出水八三夭指定側背包等，即日起至8月3日上午10點59分於全站消費滿額登記再抽八三夭演唱會雙人門票。

今年八三夭以《想見你想見你想見你》夯曲攻佔各大音樂串流平台，8月29日將舉辦「《想見你想見你想見你》2020高雄巨蛋生日趴」，門票開賣首日就被秒殺完售；八三夭更首度進軍電商平台，於PChome 24h購物早鳥販售演唱會周邊商品，方便粉絲選購應援商品。

PChome 24h購物即日起至8月3日上午10點59分全站單筆消費3,831元可登記抽八三夭「《想見你想見你想見你》2020高雄巨蛋生日趴」演唱會雙人門票；8月3日上午11點至8月31日上午10點59分單筆消費滿1,831元，可登記再抽八三夭口罩盒。因八三夭受邀參加「PChome狂禮88小巨蛋演唱會」，全站再加碼8月15日上午11點至8月31日上午10點59分單筆消費滿2,831元，登記就有機會抽中八三夭《想見你想見你想見你》毛巾。