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粉絲快衝！PChome 24h購物獨家開賣「八三夭」限定年度周邊商品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物將於8月3日獨家開賣搖滾天團「八三夭」限定年度周邊商品。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物將於8月3日獨家開賣搖滾天團「八三夭」限定年度周邊商品。圖／PChome 24h購物提供

強攻粉絲經濟，PChome 24h購物瞄準新世代族群喜好，宣布將於8月3日獨家開賣搖滾天團「八三夭」限定年度周邊商品，早鳥優惠包括八三夭熊麻吉貼紙、2020限定團T、筊杯平安限量夾腳拖、黑白情侶襪 、兩用漁夫帽、潮到出水八三夭指定側背包等，即日起至8月3日上午10點59分於全站消費滿額登記再抽八三夭演唱會雙人門票。

今年八三夭以《想見你想見你想見你》夯曲攻佔各大音樂串流平台，8月29日將舉辦「《想見你想見你想見你》2020高雄巨蛋生日趴」，門票開賣首日就被秒殺完售；八三夭更首度進軍電商平台，於PChome 24h購物早鳥販售演唱會周邊商品，方便粉絲選購應援商品。

PChome 24h購物即日起至8月3日上午10點59分全站單筆消費3,831元可登記抽八三夭「《想見你想見你想見你》2020高雄巨蛋生日趴」演唱會雙人門票；8月3日上午11點至8月31日上午10點59分單筆消費滿1,831元，可登記再抽八三夭口罩盒。因八三夭受邀參加「PChome狂禮88小巨蛋演唱會」，全站再加碼8月15日上午11點至8月31日上午10點59分單筆消費滿2,831元，登記就有機會抽中八三夭《想見你想見你想見你》毛巾。

歡慶PChome線上購物20周年，8月15日舉辦「PChome狂禮88小巨蛋演唱會」，邀請9m88、A-Lin、Bii畢書盡、八三夭、周湯豪、閻奕格、頑童MJ116、庾澄慶熱力開唱，指定期間內於PChome線上購物使用指定方式不限金額結帳就有機會參加；8月29日、8月30日推出「狂禮88Party@Home音樂特別節目」，將於PChome 24h購物官網、YouTube頻道、facebook官方粉絲團、LINE官方帳號、PChome大影音、KKBOX等平台線上免費LIVE直播。

八三夭筊杯平安限量夾腳拖，PChome 24h購物8月3日至8月25日特價631元。圖／PChome 24h購物提供
八三夭筊杯平安限量夾腳拖，PChome 24h購物8月3日至8月25日特價631元。圖／PChome 24h購物提供
八三夭熊麻吉貼紙，PChome 24h購物8月3日至8月25日特價131元。圖／PChome 24h購物提供
八三夭熊麻吉貼紙，PChome 24h購物8月3日至8月25日特價131元。圖／PChome 24h購物提供
八三夭戴好戴滿兩用漁夫帽，PChome 24h購物8月3日至8月25日特價831元。圖／PChome 24h購物提供
八三夭戴好戴滿兩用漁夫帽，PChome 24h購物8月3日至8月25日特價831元。圖／PChome 24h購物提供
2020八三夭限定團T，PChome 24h購物8月3日至8月25日特價931元。圖／PChome 24h購物提供
2020八三夭限定團T，PChome 24h購物8月3日至8月25日特價931元。圖／PChome 24h購物提供
潮到出水八三夭指定側背包，PChome 24h購物8月3日至8月25日特價931元。圖／PChome 24h購物提供
潮到出水八三夭指定側背包，PChome 24h購物8月3日至8月25日特價931元。圖／PChome 24h購物提供

PChome 購物 演唱會

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