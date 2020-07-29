酷航8月16日起復飛台北─首爾、新加坡 每周各兩班

酷航今日宣布，將於8月16日起正式復飛台北─韓國首爾航線，並同步增加台北─新

加坡航班班次，每周各2班往返。

為確保旅客及機組人員的健康安全，酷航表示，將提供安心訂位方案，為旅客的行程變動保留彈性。並採取登機前體溫量測、請乘客全程配戴口罩、保持安全社交距離，每小時至少清潔及消毒化妝間3次等多項措施。同時也將暫停販售餐食以及機

上免稅商品、移除椅背刊物。

此外，機上座位也將預先放置護理包供乘客個人使用，內含抗菌濕紙巾、消毒液以及醫療口罩。

配合防疫政策，原有ScootPlus豪華經濟艙服務內容將有所更動。將不提供15公斤隨身行李，取而代之的是新的3公斤隨身行李限額，剩下的行李限額（不超過12公斤）可以免費托運；餐點和飲料將無法線上或在機上購買，而是以座位上預先放置點心包方式替代；不提供專屬報到櫃台及優先登機，亦不提供座位選位服務。

此外，為了讓乘客安心計劃旅行，考量到乘客在預訂後有更改計畫的需求，酷航也將一次免費改期政策延長至9月30日。