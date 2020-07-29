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整尾龍蝦超海味！超狂「生龍蝦海鮮丼」配龍蝦頭味噌湯
來自日本的日本橋海鮮丼辻半，今夏以整隻的黃金龍蝦為主角，於台灣獨家推出「生龍蝦海鮮丼」，不只可以吃到龍蝦肉，龍蝦頭還可配著味噌熬煮成湯，品嚐不同的鮮美滋味。呼應88節的到來，還有套餐999元的優惠價，每日限量15份。
本次新登場的「生龍蝦海鮮丼」，選用來自南非好望角的黃金龍蝦，使用經典的「湯霜造り」技法，將龍蝦肉以滾水汆燙，藉此保留完整口感與滋味，同時再搭配上生食級干貝、冰鮮黃鰭鮪等3種時令海鮮與鮭魚卵上桌。食用時，可先直接品嚐龍蝦肉的原味，再搭配特製的柚香金桔醬，藉此增添蝦肉的清新明亮感，時令海鮮則可配上蛋黃醬油。至於「龍蝦頭」，可配上紅白味噌後，熬煮成奢華的龍蝦味噌湯，每口都能喝到蝦膏的甘甜滋味，搭配甜點的套餐價，每份1,250元，每日限量15份。
為慶祝88節，「生龍蝦海鮮丼」7月30日至8月12日期間，限時優惠價999元。另呼應七夕情人節，8月20日至9月2日，另有「情人節限定套餐」，內含生龍蝦海鮮丼、海鮮珠寶盒（松）與精選白酒2杯，原價2,490元，優惠價1,999元，每日限量15組。
另外，辻半也選用多種生食級食材，推出全新的外帶散壽司。其中頂級的「散壽司（松）」，內含有日本黑鮪魚大腹／中腹、馬糞海膽、北海道生食級干貝、天使紅蝦、黃鰭鮪、時令鮮魚等多樣食材，每份780元，其他也依照食材內容不同，而有散壽司（竹）、散壽司（梅）等選擇，售價各為580、380元。
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