LV創意總監親自拍攝秋冬女裝 曝光「Since 1854」印花

女裝創意總監Nicolas Ghesquiere親自上陣，擔綱攝影師拍攝路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2020秋冬形象大片，由品牌之友演繹自我風格，同步曝光最新的「Since 1854」緹花印花。

出任2020秋冬女裝系列廣告的掌鏡者，女裝創意總監Nicolas Ghesquiere以他個人風格為此系列女裝形象片加上彩色圖框，也秀上自己的簽名，路易威登之友包括田徑運動員迪娜．阿什史密斯（Dina Asher-Smith）和演員瑪莉娜佛伊絲（Marina Fois）、諾耶米梅蘭特（Noemie Merlant）、史黛西馬汀（Stacy Martin）、蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）等，齊聚如同創意實驗室般的攝影棚，以各種不同人格特質展現自我，並演繹Capucines、Twist、Pont 9和Dauphine等手袋。