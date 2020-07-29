聽新聞
test
0:00 / 0:00
LV創意總監親自拍攝秋冬女裝 曝光「Since 1854」印花
女裝創意總監Nicolas Ghesquiere親自上陣，擔綱攝影師拍攝路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2020秋冬形象大片，由品牌之友演繹自我風格，同步曝光最新的「Since 1854」緹花印花。
出任2020秋冬女裝系列廣告的掌鏡者，女裝創意總監Nicolas Ghesquiere以他個人風格為此系列女裝形象片加上彩色圖框，也秀上自己的簽名，路易威登之友包括田徑運動員迪娜．阿什史密斯（Dina Asher-Smith）和演員瑪莉娜佛伊絲（Marina Fois）、諾耶米梅蘭特（Noemie Merlant）、史黛西馬汀（Stacy Martin）、蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）等，齊聚如同創意實驗室般的攝影棚，以各種不同人格特質展現自我，並演繹Capucines、Twist、Pont 9和Dauphine等手袋。
Nicolas Ghesquiere也同時曝光全新的「Since 1854」系列，將Monogram圖案重新拆解結合數字8，呈現如萬花筒一般的緹花新樣貌，向路易威登創辦之年致敬，既古典又浪漫。今年3月發表秋冬系列時，正值疫情嚴峻時期，伸展台上200位合唱團團員以華服展現十七世紀的凡爾賽宮、穿梭到今時今日的羅浮宮，令人印象深刻，而穿越也正是Nicolas Ghesquiere的最愛主題，流暢的運動風線條，搭配宮廷風的刺繡外套；或者是奢華皮草領飾格紋西裝，配襯縐褶浮誇蛋糕裙，都創造女裝的無限可能性，全系列預計在9月上市。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言