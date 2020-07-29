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LV創意總監親自拍攝秋冬女裝 曝光「Since 1854」印花

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
比利時新生代女歌手Lous and the yakuza演繹奢華的Capucines手袋。圖／LV提供
比利時新生代女歌手Lous and the yakuza演繹奢華的Capucines手袋。圖／LV提供

女裝創意總監Nicolas Ghesquiere親自上陣，擔綱攝影師拍攝路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）2020秋冬形象大片，由品牌之友演繹自我風格，同步曝光最新的「Since 1854」緹花印花。

出任2020秋冬女裝系列廣告的掌鏡者，女裝創意總監Nicolas Ghesquiere以他個人風格為此系列女裝形象片加上彩色圖框，也秀上自己的簽名，路易威登之友包括田徑運動員迪娜．阿什史密斯（Dina Asher-Smith）和演員瑪莉娜佛伊絲（Marina Fois）、諾耶米梅蘭特（Noemie Merlant）、史黛西馬汀（Stacy Martin）、蕾雅瑟杜（Lea Seydoux）等，齊聚如同創意實驗室般的攝影棚，以各種不同人格特質展現自我，並演繹Capucines、Twist、Pont 9和Dauphine等手袋。

Nicolas Ghesquiere也同時曝光全新的「Since 1854」系列，將Monogram圖案重新拆解結合數字8，呈現如萬花筒一般的緹花新樣貌，向路易威登創辦之年致敬，既古典又浪漫。今年3月發表秋冬系列時，正值疫情嚴峻時期，伸展台上200位合唱團團員以華服展現十七世紀的凡爾賽宮、穿梭到今時今日的羅浮宮，令人印象深刻，而穿越也正是Nicolas Ghesquiere的最愛主題，流暢的運動風線條，搭配宮廷風的刺繡外套；或者是奢華皮草領飾格紋西裝，配襯縐褶浮誇蛋糕裙，都創造女裝的無限可能性，全系列預計在9月上市。

演員史黛西馬汀手上的Petit Noe包款即是全新的「Since 1854」緹花系列。圖／LV提供
演員史黛西馬汀手上的Petit Noe包款即是全新的「Since 1854」緹花系列。圖／LV提供
演員瑪莉娜佛伊絲身上穿的服裝正是創意總監Nicolas Ghesquiere最愛的太空未來風格。圖／LV提供
演員瑪莉娜佛伊絲身上穿的服裝正是創意總監Nicolas Ghesquiere最愛的太空未來風格。圖／LV提供
演員諾耶米梅蘭特（左）、韓國超模Sora Choi演繹路易威登2020秋冬系列。圖／LV提供
演員諾耶米梅蘭特（左）、韓國超模Sora Choi演繹路易威登2020秋冬系列。圖／LV提供
超模Akon Changkou背著今夏熱賣的「空姐包」Pont 9。圖／LV提供
超模Akon Changkou背著今夏熱賣的「空姐包」Pont 9。圖／LV提供
品牌好友蕾雅瑟杜詮釋Dauphine手袋。圖／LV提供
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攝影 疫情

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