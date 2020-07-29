《三十而已》江疏影演活自信女　4招練出完美身材+膚質

爆紅陸劇《三十而已》中，三位女主角童瑤、江疏影、毛曉彤，在劇中代表不同個性與命運的女人，而33歲的江疏影，在劇中演出獨立、自信的女銷售員王漫妮，她在劇中很懂得自己想要什麼，為達目的不擇手段，卻也會在心中默默掙扎。

在劇中的江疏影，不僅展露無贅肉的好身才，還常搭配襯衫、西裝褲現身，穿上高跟鞋，就是一派自信女王的模樣，私底下的她，如何一直維持完美的身材與膚質呢？原來她平常都靠4招！

一、愛運動

江疏影常在微博分享生活，發現她真的是運動控，她特別重視有氧運動，可以雕塑身材，且運動還能排毒，讓肌膚維持在最佳狀態，不只室內運動，她還會跑步，不過在外面跑步，不管白天還是夜晚，都會重視防曬，就是不希望曬黑。

二、超愛敷面膜

江疏影最愛的保養步驟，就是敷面膜，她常常分享自己愛敷面膜，而且是每天敷，當成是保養的最後一個程序。她的面膜除了敷臉外，還會拿來敷在腿上，難怪江疏影擁有一雙美腿。

三、就是得防曬

之前童瑤分享自己保養祕訣，也是提到防曬，江疏影也同樣很重視防曬，而且不分白天晚上，只要出門都會防曬，甚至在家裡照到日光燈，她也會重視防曬，難怪肌膚看起來總是超透亮。

四、用保養品不手軟