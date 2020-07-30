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QUEEN SHOP攜手台灣泰國知名插畫家聯名合作

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖／Queen Shop、聯合數位文創提供。
圖／Queen Shop、聯合數位文創提供。

知名台灣原創服裝品牌QUEEN SHOP，多變時尚設計風格，深受女性消費者喜愛，今年首次與聯合數位文創旗下圖文創作者貓小姐Ms.Cat、二搞創意無限公司、J比兔 (Jay the Rabbit) 合作，推出多款獨具風格服飾，可愛、甜美、簡約、時尚各種風格一應俱全，夏季好感度提升計劃現在展開。

QUEEN SHOP創立至今迎來第14年，不畏疫情嚴峻壓力，日前於樹林秀泰開業第19間門市，貓小姐Ms.Cat、二搞創意無限公司、J比兔 (Jay the Rabbit) 聯名系列全面進駐，粉絲們可將喜歡的衣服一次打包。店內額外販售OUTDOOR系列男裝、童裝，與家人一起留下美好穿搭回憶。

深受貓奴喜愛的貓系療癒圖文創作者「貓小姐 Ms.Cat」，以著名插畫作品「浮世貓繪」、「台灣貓日子」為主題，推出21款聯名服飾，活潑的配色與百搭的造型，將原本簡約的服飾多了屬於自己時尚貓態度。

台灣人氣插畫家「二搞創意無限公司」，以台灣復古意象為靈感、細膩描繪台灣街景。此次與QUEEN SHOP合作，結合二搞創意知名繪本「人生折學」、「什麼不見了」、「台灣小吃」、「峰言峰語」復古元素，時尚又不失個性，跟著二搞創意的腳步，重新演繹台式復古美感。

江湖人稱「J姐」、「兔姐」的泰國人氣網紅J比兔 (Jay the Rabbit)，愛美、愛帥哥、愛旅行，毒舌犀利又不失風趣的言論，展現女性自信獨立一面。此次與QUEEN SHOP聯名推出多款T-Shirt與洋裝，將最受粉絲歡迎的圖像創作，融入至不同風格的服飾上，搭配夏季繽紛百搭色調，讓女孩們也能跟兔姐一樣充滿自信，為這個夏天帶來不同的青春氣息。

台灣人氣插畫家「二搞創意無限公司」首次與QUEEN SHOP聯名合作。圖／Queen Shop、聯合數位文創提供
台灣人氣插畫家「二搞創意無限公司」首次與QUEEN SHOP聯名合作。圖／Queen Shop、聯合數位文創提供
泰國人氣網紅J比兔與QUEEN SHOP合作，推出多款聯名服飾。圖／Queen Shop、聯合數位文創提供
泰國人氣網紅J比兔與QUEEN SHOP合作，推出多款聯名服飾。圖／Queen Shop、聯合數位文創提供
跟著二搞創意的腳步，重新演繹台式復古美感。圖／Queen Shop、聯合數位文創提供
跟著二搞創意的腳步，重新演繹台式復古美感。圖／Queen Shop、聯合數位文創提供

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