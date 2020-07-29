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長榮Hello Kitty類出國專機今開賣 8月8日帶你環島一圈

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
詢問度破表的長榮航空類出國專案航班今正式開賣。圖／長榮航空提供
詢問度破表的長榮航空類出國專案航班今正式開賣。圖／長榮航空提供

為滿足旅客想出國的心情，長榮今天宣布選定8月8日父親節當天，推出「類出國」體驗專案航班，以超人氣的Hello Kitty夢想機陪大家一起圓夢出國去，除了提供機上免付費Wi-Fi文字訊息服務，並致贈搭機旅客獨家好禮，一定會讓Hello Kitty迷、航空迷及熱愛出國的民眾驚喜連連。

長榮說，為讓所有旅客留下難忘的美好回憶，8月8日飛航的類出國專案航班，特別選定BR-5288（愛爸爸）為班號，提供5288元（含稅）的經濟艙超值優惠價，只要再加價1000元，便能享受寬敞舒適的商務艙。

長榮表示，因應暑假期間親子旅遊需求，該類出國包機由A330-300 Hello Kitty夢想機執飛，飛時約2小時45分鐘，飛機起飛後先經台灣東北角，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島與花東海岸，往南至鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，與一般國際航班不同，飛行高度為2萬到2.5萬英呎，若當天能見度良好，將能從高空俯瞰台灣東海岸線的壯闊美景。

長榮說，機上餐點精選由米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯以及深受老饕喜愛的牛三寶拌麵，提供旅客選擇。為讓旅客感受長榮航空彩繪機帶來的神奇魔力，全航程及客艙相關配備皆使用Hello Kitty彩繪機備品，讓旅客重溫搭機出國的美好回憶。

長榮說，為了讓旅客享受長途旅程的氛圍，搭乘BR-5288類出國專案航班的旅客，都可以獲得多項超值好禮，更破天荒的讓旅客一次蒐集7款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌，並加贈長程航線專屬的過夜包，商務艙旅客加贈硬式Ferragamo品牌過夜包，經濟艙加贈Kipling品牌過夜包，另外還有多款長榮航空與三麗鷗聯名之獨家驚喜小禮物，讓每位搭機的旅客滿載而歸。

班機資訊。圖／長榮航空提供
班機資訊。圖／長榮航空提供

出國 長榮

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