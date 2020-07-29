計時碼表來PK OMEGA超霸出海趣 VS 寶齊萊飛返精準

可以計算時間的「計時碼表（chronograph）」，一向在手表的各種功能中最為實用。由於牽涉到機芯動能的啟動、暫停、歸零，也一向考度考驗製表品牌的穩定與精密特性。歐米茄（OMEGA）近期推出一款與Alinghi帆船賽聯名的超霸系列計時碼表，而歐洲老牌的寶齊萊（Carl F.Bucherer）腕表鎖定「飛返計時碼表」功能，各有特色。

今年OMEGA貌似卯足全力、矢志在海上帆船賽中展現更高辨識度。日前除推出海馬Planet Ocean美洲盃限量版腕表，這回再來一款全黑色、風格十足酷炫的超霸（Speedmaster）款式。歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示：全新表款展現了對創新與帆船運動的熱情。同時為了搭配Alinghi帆船的科技，OMEGA再運用了一些令人驚豔的技術、材質和原創的設計概念。

腕表的整體設計從Alinghi雙體船碳纖維船身的蜂巢紋理效果得到靈感，同時雷射燒蝕技術被用於裝飾其他所有橋板的黑色碳纖維紋理，而靈感同樣來自船身使用的碳纖維。44.25毫米的黑色氧化鋯陶瓷表殼並少量點綴以紅色，呼應了Alinghi帆船的黑、紅雙色主調。