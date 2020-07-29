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計時碼表來PK OMEGA超霸出海趣 VS 寶齊萊飛返精準

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
風格十足酷炫的黑色超霸（Speedmaster）款式，是OMEGA與Alinghi帆船的聯名之作。圖 / OMEGA提供。
風格十足酷炫的黑色超霸（Speedmaster）款式，是OMEGA與Alinghi帆船的聯名之作。圖 / OMEGA提供。

可以計算時間的「計時碼表（chronograph）」，一向在手表的各種功能中最為實用。由於牽涉到機芯動能的啟動、暫停、歸零，也一向考度考驗製表品牌的穩定與精密特性。歐米茄（OMEGA）近期推出一款與Alinghi帆船賽聯名的超霸系列計時碼表，而歐洲老牌的寶齊萊（Carl F.Bucherer）腕表鎖定「飛返計時碼表」功能，各有特色。

今年OMEGA貌似卯足全力、矢志在海上帆船賽中展現更高辨識度。日前除推出海馬Planet Ocean美洲盃限量版腕表，這回再來一款全黑色、風格十足酷炫的超霸（Speedmaster）款式。歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示：全新表款展現了對創新與帆船運動的熱情。同時為了搭配Alinghi帆船的科技，OMEGA再運用了一些令人驚豔的技術、材質和原創的設計概念。

腕表的整體設計從Alinghi雙體船碳纖維船身的蜂巢紋理效果得到靈感，同時雷射燒蝕技術被用於裝飾其他所有橋板的黑色碳纖維紋理，而靈感同樣來自船身使用的碳纖維。44.25毫米的黑色氧化鋯陶瓷表殼並少量點綴以紅色，呼應了Alinghi帆船的黑、紅雙色主調。

此外寶齊萊（Carl F. Bucherer）則推出新款的馬利龍飛返計時碼表（Manero Flyback），除了藍色表面展現斯文風範，動力儲存可達42小時的CFB 1970自動上鍊機芯還具備飛返計時（Flyback）功能，可瞬間歸零並開啟下一個計時運算，在日理萬機的繁忙商務生活中，帶來更精密的計時可能。

藍色表面的Manero飛返計時碼表除了精鋼鍊帶，另有藍色織物表帶，展現斯文紳仕風範。圖 / Carl F.Bucherer提供。
藍色表面的Manero飛返計時碼表除了精鋼鍊帶，另有藍色織物表帶，展現斯文紳仕風範。圖 / Carl F.Bucherer提供。
Carl F.Bucherer，Manero飛返計時碼表。精鋼，43毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，計時碼表功能，22萬元。圖 / Carl F.Bucherer提供。
Carl F.Bucherer，Manero飛返計時碼表。精鋼，43毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，計時碼表功能，22萬元。圖 / Carl F.Bucherer提供。
每一只OMEGA X Alinghi帆船的聯名超霸腕表，再附上特製表盒。圖 / OMEGA提供。
每一只OMEGA X Alinghi帆船的聯名超霸腕表，再附上特製表盒。圖 / OMEGA提供。

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