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喬治傑生MERCY、CURVE秋冬新品 捕捉生命不同面向的美

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
模特兒演繹喬治傑生CURVE系列秋冬新品珠寶。圖／喬治傑生提供
模特兒演繹喬治傑生CURVE系列秋冬新品珠寶。圖／喬治傑生提供

將生命豐沛的美轉換成醒目的線條，再透過精湛的技藝轉換成帶在身上的珠寶，是來自丹麥的喬治傑生（GEORG JENSEN）所擅長的一件事。今年秋冬，喬治傑生迎來全新的CURVE系列與MERCY系列創作，以圓弧勾勒生命在不同面向展現的力量。同時曝光的還有明年2021年的年度項鍊，台灣地區更搶先全球，將於8月中旬率先上市。

由設計師蕾姬歐芙嘉（Regitze Overgaard）以雲朵為靈感發想的CURVE系列，以層層波紋勾勒出蓬鬆的外型，時而像沙灘、時而像月光、時而像恆星，以各種角度呈現大自然的細微美好。全新秋冬新品以18黃金鋪鑲鑽石，延伸出耳環、手鐲、戒指等多種品項，服貼身體輪廓的流暢線條，體現大自然生命力的律動與永恆之美。

而美籍設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）為喬治傑生所創作的MERCY系列珠寶，手鐲、戒指、鍊墜及耳環等秋冬新品採用純銀或18黃K金精製。雖然乍看也是線條流暢的圓弧，其實靈感來自沙漏，描繪的是時間的流逝，而有缺口的圓形圖騰，更受到禪宗的圓相（enso）符號啟發，意指「生命終將找到出口」，更象徵缺口最終成為滋養生命的養分。

此次同時發表的喬治傑生2021年度項鍊，新作共有鍊墜與耳環兩種品項。鍊墜有純銀、鑲嵌白色珍珠母貝、琥珀、拉長石等不同主石的選擇，其中珍珠母貝與純銀的設計有垂墜與耳針耳環可以搭配，拉長石款則將稍晚於9月底到貨。年度紀念珠寶自1988年首度問世以來便成為許多人收藏生命歷程中重要年份的經典，以硫化純銀演繹喬治傑生大師1990年代初期的新藝術主義原創設計，別具收藏意義。

GEORG JENSEN MERCY純銀戒指大型款，8,800元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN MERCY純銀戒指大型款，8,800元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN MERCY 18K金耳鉤造型耳環，22,100元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN MERCY 18K金耳鉤造型耳環，22,100元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN CURVE系列18K金鑲鑽耳環，12萬2,000元。圖／喬治傑生提供
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模特兒演繹喬治傑生2021年度紀念珠寶。圖／喬治傑生提供
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喬治傑生發表MERCY與CURVE系列珠寶秋冬新品。圖／喬治傑生提供
喬治傑生發表MERCY與CURVE系列珠寶秋冬新品。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN MERCY 18K金鍊墜 ，39,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN MERCY 18K金鍊墜 ，39,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN CURVE系列18K金鑲鑽戒指，12萬2,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN CURVE系列18K金鑲鑽戒指，12萬2,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN MERCY純銀手鐲大型款，21,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN MERCY純銀手鐲大型款，21,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2021年度紀念珠寶系列，台灣將搶先全球於8月上市。圖／喬治傑生提供
喬治傑生2021年度紀念珠寶系列，台灣將搶先全球於8月上市。圖／喬治傑生提供
台灣喬治傑生董事總經理張正勳女士出席喬治傑生2020秋冬新品珠寶發表會。圖／喬治傑生提供
台灣喬治傑生董事總經理張正勳女士出席喬治傑生2020秋冬新品珠寶發表會。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN MERCY 18K金耳鉤造型耳環，22,100元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN MERCY 18K金耳鉤造型耳環，22,100元。圖／喬治傑生提供
模特兒演繹喬治傑生MERCY系列秋冬新品珠寶。圖／喬治傑生提供
模特兒演繹喬治傑生MERCY系列秋冬新品珠寶。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN CURVE系列18K金鑲鑽手鐲，21萬7,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN CURVE系列18K金鑲鑽手鐲，21萬7,000元。圖／喬治傑生提供
GEORG JENSEN CURVE系列18K金鑲鑽戒指，58,000元。圖／喬治傑生提供
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