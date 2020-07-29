喬治傑生MERCY、CURVE秋冬新品 捕捉生命不同面向的美
將生命豐沛的美轉換成醒目的線條，再透過精湛的技藝轉換成帶在身上的珠寶，是來自丹麥的喬治傑生（GEORG JENSEN）所擅長的一件事。今年秋冬，喬治傑生迎來全新的CURVE系列與MERCY系列創作，以圓弧勾勒生命在不同面向展現的力量。同時曝光的還有明年2021年的年度項鍊，台灣地區更搶先全球，將於8月中旬率先上市。
由設計師蕾姬歐芙嘉（Regitze Overgaard）以雲朵為靈感發想的CURVE系列，以層層波紋勾勒出蓬鬆的外型，時而像沙灘、時而像月光、時而像恆星，以各種角度呈現大自然的細微美好。全新秋冬新品以18黃金鋪鑲鑽石，延伸出耳環、手鐲、戒指等多種品項，服貼身體輪廓的流暢線條，體現大自然生命力的律動與永恆之美。
而美籍設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）為喬治傑生所創作的MERCY系列珠寶，手鐲、戒指、鍊墜及耳環等秋冬新品採用純銀或18黃K金精製。雖然乍看也是線條流暢的圓弧，其實靈感來自沙漏，描繪的是時間的流逝，而有缺口的圓形圖騰，更受到禪宗的圓相（enso）符號啟發，意指「生命終將找到出口」，更象徵缺口最終成為滋養生命的養分。
此次同時發表的喬治傑生2021年度項鍊，新作共有鍊墜與耳環兩種品項。鍊墜有純銀、鑲嵌白色珍珠母貝、琥珀、拉長石等不同主石的選擇，其中珍珠母貝與純銀的設計有垂墜與耳針耳環可以搭配，拉長石款則將稍晚於9月底到貨。年度紀念珠寶自1988年首度問世以來便成為許多人收藏生命歷程中重要年份的經典，以硫化純銀演繹喬治傑生大師1990年代初期的新藝術主義原創設計，別具收藏意義。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言