喬治傑生MERCY、CURVE秋冬新品 捕捉生命不同面向的美

將生命豐沛的美轉換成醒目的線條，再透過精湛的技藝轉換成帶在身上的珠寶，是來自丹麥的喬治傑生（GEORG JENSEN）所擅長的一件事。今年秋冬，喬治傑生迎來全新的CURVE系列與MERCY系列創作，以圓弧勾勒生命在不同面向展現的力量。同時曝光的還有明年2021年的年度項鍊，台灣地區更搶先全球，將於8月中旬率先上市。

由設計師蕾姬歐芙嘉（Regitze Overgaard）以雲朵為靈感發想的CURVE系列，以層層波紋勾勒出蓬鬆的外型，時而像沙灘、時而像月光、時而像恆星，以各種角度呈現大自然的細微美好。全新秋冬新品以18黃金鋪鑲鑽石，延伸出耳環、手鐲、戒指等多種品項，服貼身體輪廓的流暢線條，體現大自然生命力的律動與永恆之美。

而美籍設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）為喬治傑生所創作的MERCY系列珠寶，手鐲、戒指、鍊墜及耳環等秋冬新品採用純銀或18黃K金精製。雖然乍看也是線條流暢的圓弧，其實靈感來自沙漏，描繪的是時間的流逝，而有缺口的圓形圖騰，更受到禪宗的圓相（enso）符號啟發，意指「生命終將找到出口」，更象徵缺口最終成為滋養生命的養分。