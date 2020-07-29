「福岡第一美女」今田美樱詮釋Lifewear新摺學 示範視覺減重、減齡、降溫穿搭

被動漫迷封為真人版「娜美」的日本女星今田美樱，因為有傲人身材更獲得「福岡第一美女」的稱號。她受UNIQLO的邀請，穿上好整理、好舒適、好搭配的進化美型百褶系列，演繹現代女生穿衣心境，既俏皮又優雅。

UNIQLO同步日本推出「LifeWear美麗新褶學」，主打讓忙碌生活也能自在穿出氣質與好感度的單品，搭配INES DE LA FRESSANGE聯名新品，或是親膚的棉質透膚材質，達到視覺減重、減齡、降溫的效果。今田美樱透過微電影的方式，讓各款帶有百摺設計的上衣、褲款或是裙裝，都成為女生衣櫥中不可或缺的單品。像是細褶系列，不易變形好整理，提供雪紡、水洗多種材質，既舒適又透氣。或是以耐皺材質搭配全新剪裁的細紋系列，修身卻不緊繃，好整理特性，即使生活再忙碌，也能優雅面對。

今田美樱詮釋UNIQLO透膚立領襯衫990元、女裝設計細褶裙990元。圖／UNIQLO提供

除了百摺系列單品之外，UNIQLO更貼心的為女性設想了視覺減重、減齡、減溫的穿搭提案，推出甜美色系垂墜感裙裝與方便好動的褲裙設計，更有 INES DE LA FRESSANGE聯名新品的特殊抓皺設計，穿上就能有「穿衣顯瘦」效果。U系列新品則有輕盈親膚的棉質透膚襯衫，搭配莫蘭迪色系細褶裙裝，視覺呈現清涼感。且自7月31日起為期7天，單筆消費滿1,500元，內含1件女裝並掃描會員條碼，可獲得「提提研保濕面膜 」一片；同時為了讓「荷包」減壓，UNIQLO全系列牛仔褲、部分長洋裝將調整至1,290元起新售價，享受美麗無負擔。

今田美樱詮釋UNIQLO女裝嫘縈條紋上衣790元。圖／UNIQLO提供

今田美樱詮釋UNIQLO細褶裙990元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO女裝設計細褶裙990元。圖／UNIQLO提供

細褶系列水洗設計褲裙990元。圖／UNIQLO提供

絲光棉法式袖T恤390元。圖／UNIQLO提供

超柔棉條紋襯衫式洋裝 1,290元。圖／UNIQLO提供