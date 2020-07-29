聽新聞
test
0:00 / 0:00
家門口就是伸展台 BURBERRY員工敞開大門演繹早春系列
BURBERRY發表早春型錄，模特兒正是品牌員工，他們敞開自家大門，於大倫敦街區拍攝全新2021早春系列時裝，除了凝聚品牌大家庭的向心力，也將品牌創始人Thomas Burberry熱愛探險的初心，在家門口演繹。
製作這本型錄時，創意總監RiccardoTisci邀請同仁敞開家門，以自我獨特方式，參與這趟將BURBERRY魅力現實化的旅行，「這一季想用我們熟悉的、帶來舒適感及力量的事物，例如BURBERRY經典格紋、條紋設計以及獨角獸標誌，用新的觀點重新檢視，以戶外活動的視角加上街頭元素，精緻呈現；而傳統的古典英式庭園美不勝收，所以也把玫瑰融入本系列的布料設計。」
人與人之間的情感牽絆，也轉變為心型塗鴉印花，經典風衣、絎縫外套、打褶洋裝及緊身胸衣式洋裝，相較前季剪裁都較為寬鬆。女裝以風琴口袋、可拆式內裡提升實用性，條紋的羊毛絎縫外套、緞面飛行夾克則增添Varsity Graphic嵌花刺繡，獨角獸圖案的縐紗襯衫，則搭配logo圖案的百褶裙；男裝以各式各樣的格紋和雙排釦夾克打造新品，連帽風衣配襯圍巾和抽繩短褲，演繹穿搭趣味。配件部分則推出Pocket購物袋新款，以及Cube拉長版的Horseferry印花帆布、小羊皮絎縫製作的Soft Cube手袋。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言