家門口就是伸展台 BURBERRY員工敞開大門演繹早春系列

BURBERRY發表早春型錄，模特兒正是品牌員工，他們敞開自家大門，於大倫敦街區拍攝全新2021早春系列時裝，除了凝聚品牌大家庭的向心力，也將品牌創始人Thomas Burberry熱愛探險的初心，在家門口演繹。

製作這本型錄時，創意總監RiccardoTisci邀請同仁敞開家門，以自我獨特方式，參與這趟將BURBERRY魅力現實化的旅行，「這一季想用我們熟悉的、帶來舒適感及力量的事物，例如BURBERRY經典格紋、條紋設計以及獨角獸標誌，用新的觀點重新檢視，以戶外活動的視角加上街頭元素，精緻呈現；而傳統的古典英式庭園美不勝收，所以也把玫瑰融入本系列的布料設計。」