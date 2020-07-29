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斜槓闆娘陳語安站台CORUM表 陀飛輪搭銀色短靴超前衛

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
無夾板橋的鏤空設計，讓人無論正反面都能盡情欣賞CO 300手上鍊機芯。圖 / CORUM提供。
無夾板橋的鏤空設計，讓人無論正反面都能盡情欣賞CO 300手上鍊機芯。圖 / CORUM提供。

現場同時陳列有LAB 01系列腕表，酒桶型表殼再以大馬士革鋼打造，展現強烈實驗意味，表款採限量發行，訂價約63萬2,000元。圖 / CORUM提供。
現場同時陳列有LAB 01系列腕表，酒桶型表殼再以大馬士革鋼打造，展現強烈實驗意味，表款採限量發行，訂價約63萬2,000元。圖 / CORUM提供。
瑞士崑崙表（CORUM）今日發表全新LAB 02鏤空陀飛輪腕表，並帶來2020年全系列新品，包含海軍上將（Admiral）、金橋（Golden Bridge）、經典（Heritage）、泡泡（Bubble）與LAB五大系列，除主張「敢創，成就非凡」 的口號，展現前衛精神，現場並找來神似北川景子的台灣女星陳語安、氣質站台。

陳語安堪稱文青系「斜槓」闆娘，近年陸續投資眼鏡店、咖啡館，充滿文青氣息；但近期她無心插柳、意外挑戰考過「自由潛水」執照，展現突破一面。陳語安表示，原本喜歡自己較素雅的穿搭，但今天出席記者會時，油頭造型、加上臉上珍珠點綴與細高跟銀色短靴，造型後意外喜歡，除帶來迥異以往的風格，也呼應CORUM的前衛（Avant Garde）精神；她更大讚Lab系列和泡泡（Bubble）系列很有藝術感，加上LAB 02腕表可以客製，如果有機會她想大膽圓夢、嘗試滿鑽鑽造型款式。

CORUM過往即以充滿奇想童趣的「泡泡（Bubble）」、帶有濃郁美式風格的金幣表、或展現鮮明運動風格的海軍上將（Admiral）聞名。品牌先前已推出LAB系列，透過「實驗室（Lab）」之名，挑戰想像力與設計的極限。今日則發表LAB 02腕表，其CO 300手上鍊機芯由416枚零件構成，並具飛行陀飛輪功能，而捨棄夾板橋的全鏤空設計，提升製造難度外，同時也平添賞玩之樂。為凸顯收藏家的獨特見解，從表殼的貴金屬選擇、寶石的鑲嵌，都有高度客製化可能，全世界限量10只，訂價約636萬元，是本日最大亮點。

一向清新脫俗的陳語安，今日出席CORUM記者會，以油頭、銀色高跟短靴搭陀飛輪腕表，造型大膽、並呼應品牌的前衛（Avant Garde）風格。記者胡經周／攝影。
一向清新脫俗的陳語安，今日出席CORUM記者會，以油頭、銀色高跟短靴搭陀飛輪腕表，造型大膽、並呼應品牌的前衛（Avant Garde）風格。記者胡經周／攝影。
除了金橋（Golden bridge）系列令人聯想到舊金山金門大橋，CORUM全新鏤空的LAB 02腕表，同樣散發強烈建築氣韻。圖 / CORUM提供。
除了金橋（Golden bridge）系列令人聯想到舊金山金門大橋，CORUM全新鏤空的LAB 02腕表，同樣散發強烈建築氣韻。圖 / CORUM提供。
全世界限量10只的LAB 02概念陀飛輪，同時開放表殼貴金屬、寶石鑲嵌的客訂可能。圖 / CORUM提供。
全世界限量10只的LAB 02概念陀飛輪，同時開放表殼貴金屬、寶石鑲嵌的客訂可能。圖 / CORUM提供。

腕表 海軍 文青

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