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斜槓闆娘陳語安站台CORUM表 陀飛輪搭銀色短靴超前衛
瑞士崑崙表（CORUM）今日發表全新LAB 02鏤空陀飛輪腕表，並帶來2020年全系列新品，包含海軍上將（Admiral）、金橋（Golden Bridge）、經典（Heritage）、泡泡（Bubble）與LAB五大系列，除主張「敢創，成就非凡」 的口號，展現前衛精神，現場並找來神似北川景子的台灣女星陳語安、氣質站台。
陳語安堪稱文青系「斜槓」闆娘，近年陸續投資眼鏡店、咖啡館，充滿文青氣息；但近期她無心插柳、意外挑戰考過「自由潛水」執照，展現突破一面。陳語安表示，原本喜歡自己較素雅的穿搭，但今天出席記者會時，油頭造型、加上臉上珍珠點綴與細高跟銀色短靴，造型後意外喜歡，除帶來迥異以往的風格，也呼應CORUM的前衛（Avant Garde）精神；她更大讚Lab系列和泡泡（Bubble）系列很有藝術感，加上LAB 02腕表可以客製，如果有機會她想大膽圓夢、嘗試滿鑽鑽造型款式。
CORUM過往即以充滿奇想童趣的「泡泡（Bubble）」、帶有濃郁美式風格的金幣表、或展現鮮明運動風格的海軍上將（Admiral）聞名。品牌先前已推出LAB系列，透過「實驗室（Lab）」之名，挑戰想像力與設計的極限。今日則發表LAB 02腕表，其CO 300手上鍊機芯由416枚零件構成，並具飛行陀飛輪功能，而捨棄夾板橋的全鏤空設計，提升製造難度外，同時也平添賞玩之樂。為凸顯收藏家的獨特見解，從表殼的貴金屬選擇、寶石的鑲嵌，都有高度客製化可能，全世界限量10只，訂價約636萬元，是本日最大亮點。
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