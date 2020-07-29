斜槓闆娘陳語安站台CORUM表 陀飛輪搭銀色短靴超前衛

現場同時陳列有LAB 01系列腕表，酒桶型表殼再以大馬士革鋼打造，展現強烈實驗意味，表款採限量發行，訂價約63萬2,000元。圖 / CORUM提供。 瑞士崑崙表（CORUM）今日發表全新LAB 02鏤空陀飛輪腕表，並帶來2020年全系列新品，包含海軍上將（Admiral）、金橋（Golden Bridge）、經典（Heritage）、泡泡（Bubble）與LAB五大系列，除主張「敢創，成就非凡」 的口號，展現前衛精神，現場並找來神似北川景子的台灣女星陳語安、氣質站台。

陳語安堪稱文青系「斜槓」闆娘，近年陸續投資眼鏡店、咖啡館，充滿文青氣息；但近期她無心插柳、意外挑戰考過「自由潛水」執照，展現突破一面。陳語安表示，原本喜歡自己較素雅的穿搭，但今天出席記者會時，油頭造型、加上臉上珍珠點綴與細高跟銀色短靴，造型後意外喜歡，除帶來迥異以往的風格，也呼應CORUM的前衛（Avant Garde）精神；她更大讚Lab系列和泡泡（Bubble）系列很有藝術感，加上LAB 02腕表可以客製，如果有機會她想大膽圓夢、嘗試滿鑽鑽造型款式。