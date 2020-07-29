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王俊凱紳士秀美鑽、蕭敬騰搖滾珍珠 男生戴珠寶帥呆了
曾經有很長一段時間，珠寶被認為是女性專屬的配件；事實上，在20世紀前，西方的男性貴族所配戴的珠寶澎湃度不輸女性，包括早期Dandy貴公子們連生活配件用品也都鑲滿寶石，華麗至極。因此，男星以珠寶妝點造型，可以說是一種復古風尚。最近包括歌壇巨星蕭敬騰、與TF Boys的王俊凱，都分別在不同的場合以珍珠和鑽石珠寶，為整體造型畫龍點睛。
蕭敬騰參加音樂節目，走復古造型，身上鮮紅色印花滿滿，不但梳了古味十足的油頭，還很老派地將長袖穿在短袖內。而他更大膽地堆疊多件珍珠項鍊，將「老派」造型穿出全新潮味。手上M/G TASAKI系列的整排珍珠戒指，更是TASAKI與設計師Melanie Georgacopoulos的聯名系列，以突發奇想的玩心創意詮釋珍珠，將珍珠由優雅拘謹的傳統中解放出來。
王俊凱日前出席上海電影節活動，一現身就立刻引起粉絲尖叫。因為是有點正式感的活動，他選擇了穿著合身的西裝，並在胸口佩戴DE BEERS鑽石胸針，為整體造型創造視覺焦點，也讓保守的西裝造型整個跳脫出來。
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