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酷航8月16日起復飛台北首爾 同步增飛台北新加坡

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
酷航說，8月16日起復飛台北首爾航線。歐新社
酷航說，8月16日起復飛台北首爾航線。歐新社

酷航今天宣布將於8 月 16 日起，正式復飛台北-韓國首爾航線，並同步增加台北-新加坡航班班次，每周各兩班往返台北-首爾、台北-新加坡。 

酷航說，自疫情蔓延以來，都以謹慎、嚴格的防疫措施，確保旅客及機組人員的健康安全，並且提供安心訂位方案，為旅客的行程變動保留彈性。

酷航說，為了給乘客一趟安心的飛行體驗，採取登機前體溫量測、請乘客全程配戴口罩、保持安全社交距離、並每小時至少清潔及消毒化妝間三次等多項措施。

為了減少接觸，以確保乘客及機組人員的健康安全，酷航說，鼓勵乘客使用線上報到並預先提交健康聲明，並暫停販售餐食以及機上免稅商品、移除椅背刊物。機上座位也將預先放置護理包供乘客個人使用，內含抗菌濕紙巾、消毒液以及醫療口罩。

另外酷航說，8月1日起航班，旅客可購買ScootPlus 豪華經濟艙。但因配合防疫政策，原有ScootPlus豪華經濟艙服務內容將有所更動。將不提供15公斤隨身行李，取而代之的是新的3公斤隨身行李限額，剩下的行李限額（不超過12公斤）可以免費托運。

酷航說，餐點和飲料將無法線上或在機上購買，而是以座位上預先放置了點心包之方式替代；不提供專屬報到櫃台及優先登機，亦不提供座位選位服務。

此外，為了讓乘客安心計劃旅行，考量到乘客在預訂後有更改計畫的需求，酷航說也將一次免費改期政策延長至9月30日。所有通過酷航官網、手機 APP 或微信預訂的新旅程將適用於此政策。

酷航復飛台北首爾、增飛台北新加坡航班表。圖／酷航提供
酷航復飛台北首爾、增飛台北新加坡航班表。圖／酷航提供

酷航

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