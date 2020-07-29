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去超市也要很華麗 《精神病》徐睿知鞋子太夢幻！
由金秀賢與徐睿知主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》熱播中，和往常熱門韓劇一樣，主角們在戲中的穿搭永遠都是劇情之外最受矚目的焦點。徐睿知飾演的女主角高文英形象強悍，在戲裡換穿多雙高跟鞋展現霸氣姿態，在最新播出的集數中，她又展示了最新的秋冬高跟鞋款，簡直可以出一本高跟鞋穿搭型錄了！
在日前播出的12集中，徐睿知和金秀賢一起去超市購物，身穿印花洋裝的她腳上配了一雙Giuseppe Zanotti秋冬黑色細繫帶高跟涼鞋，但這雙鞋不只是簡約的那種基本款，而是在腳踝和腳後處跟以大片蕾絲裝飾，仔細看還能發現幾顆水鑽裝飾和羽毛細節，非常華麗。而這雙鞋不只受到徐睿知青睞，韓國女團Red Velvet成員朴秀英 (Joy) 日前在Red Carpet Dream Concert 2020上，也穿了同款鞋搭配不規則剪裁洋裝，浪漫又性感。
Giuseppe Zanotti秋冬系列還有其他多款同樣走這種華麗風的設計，有漆皮立體花朵、亮片花朵甚至是結合斑馬元素鞋跟的款式，在穿搭上可以輕鬆透過這樣誇張高調的細節來點綴整體穿搭。
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