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女人迎風而起、找尋所愛！Pandora扇風點愛珠寶有涵義
七夕情人節將至，女人更要懂得追求內心所愛，丹麥珠寶品牌Pandora在台灣、大陸、港澳推出限定的「扇風點愛」系列，邀來氣質空靈、極具個性的林映唯示範，以多元的風格造型，詮釋出女人的多變性，但在變化之餘，更要懂得迎風而起，找尋自己所愛。
Pandora的扇風點愛系列珠寶，以摺扇為主題，充滿東方概念，該如何詮釋出摺扇之美呢？Pandora將摺扇以流動的波浪線條，搭配藍色與粉色寶石，強調可拆式的設計，讓女人可以依照穿著風格，來隨心所欲的搭配。
特別具巧思的是，摺扇以八摺扇為主，而「八」在東方來說，也是代表幸運與富有，代表對女性獻上祝福，材質包含925銀及Panodra Rose玫瑰金，端視個人風格來搭配。
可以拆卸式的耳環，讓鏈飾在走動間，也隨之擺動，呼應「扇風點愛」的品牌名稱，女人就是要懂得愛自己，才更值得被愛。
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