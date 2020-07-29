徐睿知「是神經病也沒關係」戴PIAGET表 根本模糊焦點

由徐睿知和金秀賢合演的韓劇「是神經病也沒關係」，正於串流影音平台Netflix上熱烈播出。由於本片叫好又叫座，也聯動帶起大量精品品牌置入。最新播出的第12集中，徐睿知便在數個鏡頭中分別配戴上伯爵（PIAGET）的Possession系列項鍊、手環與Extremely Lady高級珠寶腕表，鑽石火光與珠寶腕表的光芒四射，美到模糊焦點。

1990年出生的徐睿知，在2013年以情境喜劇「馬鈴薯星2013QR3」出道，近年陸續在電視劇「救救我」和「武法律師」中擔任女主角星運上升後，今年再於「是神經病也沒關係」中演出女主角「高文英」，人氣急速竄升；第12集的劇情中，她大量配戴上伯爵的Possession系列項鍊，但最搶眼的兩件珠寶其中一件則為Extremely Lady的白K金高級珠寶腕表。