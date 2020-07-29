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徐睿知「是神經病也沒關係」戴PIAGET表 根本模糊焦點
由徐睿知和金秀賢合演的韓劇「是神經病也沒關係」，正於串流影音平台Netflix上熱烈播出。由於本片叫好又叫座，也聯動帶起大量精品品牌置入。最新播出的第12集中，徐睿知便在數個鏡頭中分別配戴上伯爵（PIAGET）的Possession系列項鍊、手環與Extremely Lady高級珠寶腕表，鑽石火光與珠寶腕表的光芒四射，美到模糊焦點。
1990年出生的徐睿知，在2013年以情境喜劇「馬鈴薯星2013QR3」出道，近年陸續在電視劇「救救我」和「武法律師」中擔任女主角星運上升後，今年再於「是神經病也沒關係」中演出女主角「高文英」，人氣急速竄升；第12集的劇情中，她大量配戴上伯爵的Possession系列項鍊，但最搶眼的兩件珠寶其中一件則為Extremely Lady的白K金高級珠寶腕表。
22x27 毫米的橢圓形表殼因為鑲嵌上鑽石、火光逼人，採用「宮廷式」（Palace Décor）的手工表帶，更在一幕徐睿知握住演員吳正世的手部特寫時，最能顯現精致細膩的華美光澤；同時另一件玫瑰造型的Rose系列1鏤空玫瑰鑽石戒指，同樣以18K白金打造：經複雜精密計算的「鏤空」花瓣，生動具象出一「朵」戴在手指上的玫瑰花朵，整件白金戒指共鑲嵌約1.12克拉的154顆明亮式切割美鑽，栩栩如生。
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