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全智賢McQUEEN時尚大片正到爆 暗黑系女王氣場全開
今年6月初Alexander McQUEEN官方微博發布將由全智賢出任韓國品牌大使，韓國版《W》雜誌隨即以全智賢登封8月號，以「不會隨著時間的流逝而改變的美」來定調這次「女王（Queen）」的拍攝主題，即使頭髮像魔女般纏繞，也有全智賢獨特的表情張力，版面宛如舞台任由她戲劇性的發揮。
她僅出現在「屍戰朝鮮」第二季最後一幕幾秒鐘，就引起高度專注，隨後Alexander McQUEEN即因她「獨立、堅強、自信且有影響力」而官宣她為代言人，全智賢在訪談中也提到成為品牌首位韓國大使的想法，「這是一個具有鮮明對比元素的品牌，例如軟弱與力量，傳統與現代，善變與決心，黑暗與光明。作為一名演員，我也渴望表現出品牌的各種面向，而且Alexander McQUEEN的美學不論是在輪廓、戲劇性都有極佳體現，在拍攝照片時，無法以一種方式定義它的多重風格，是這個品牌對我來說最大的吸引力。」
2021年由全智賢、朱智勳主演的韓劇「智異山」即將上檔，編劇為「信號」的金銀姬（Kim Eun Hee，或譯金恩熙），講述人們在山上面臨生與死的故事，對熱愛爬山的全智賢來說也是體力的上考驗與鍛鍊，她也在訪問中提到演員總想被激發潛能，因此她喜歡有強烈想法的導演和作家，很期待和金銀姬的合作火花。而目前她每天早上大量運動到飆汗、成功維持午餐前空腹、下午和孩子們玩……，這些日常生活讓她感到幸福。這次在《W》雜誌中皆穿上Alexander McQUEEN的2020秋冬系列，將品牌的善變與強烈風格發揮得淋漓盡致。
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