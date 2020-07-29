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義大利美食之父200歲誕辰 台北美福推同名主題套餐

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北美福大飯店GMT義大利餐廳主廚Massimo Picci。圖／台北美福大飯店提供
台北美福大飯店GMT義大利餐廳主廚Massimo Picci。圖／台北美福大飯店提供

今年是「義大利美食之父」培雷古利諾‧亞爾杜吉(Pellegrino Artusi)200歲誕辰，這位影響廚藝界甚鉅的美食家，將其經商期間所品嘗的菜色彙集成書《廚房的科學與食的藝術(LA SCIENZAINCUCINAE L'ARTEDIMANGIARBENE)》，全書共有790道家常菜，成為傳承百年的美食聖經。台北美福GMT義大利餐廳主廚Massimo Picci，精選10道收錄於這本百年食譜的菜色，有工序繁複的家常湯品，搭配手工擀製的澄清雞湯佐卡佩萊蒂餃，融匯大海鮮味的托斯卡尼燉海鮮，結合巧克力、果乾及紅酒等食材的酒香巧克力山豬肉等，7月31日至8月9日限期推出，每套2,800元+10%。

此外，今年同時也是義大利國寶知名導演費里尼(Federico Fellini)的100歲誕辰，為紀念兩位義大利的經典傳奇，台北美福與義大利經濟貿易文化推廣辦事處合作，規劃「義大利美食之父培雷古利諾‧亞爾杜吉(Pellegrino Artusi)」特展、「費里尼(Federico Fellini)的美味人生」插畫展以及主題廚藝教室。

紀念主題套餐中，包含開味小點共6道菜色及2款甜品，其中，義大利地方媽媽的家常菜「義式燉牛舌」，以香料搭配紅蘿蔔、西芹及洋蔥烹煮牛舌，再經油鍋輕煎後燉煮，醬香馥郁；「澄清雞湯佐卡佩萊蒂餃」則有著利用天然食材所熬出的鮮甜；「托斯卡尼燉海鮮」搭佐以自製麵包，沾附鮮濃海鮮湯汁，每一口都飄逸著地中海岸的陽光氣息；還有巧克力入菜的「義式巧克力山豬肉」，這道記載於百年食譜中的菜色，醬汁酸甜，山豬肉Q軟，是一道極具特色的異國美食。

7月31日至8月16日另有「義大利美食之父Pellegrino Artusi」特展，藉由影像及文字，將義大利的飲食、餐桌文化一一介紹；緊接著8月18日起至8月31日在餐廳外規劃有「費里尼的美味人生」插畫展，展出費里尼於不同時期的創作，其中一部份源自其夢境日記《夢之書》(Librodeisohni)所收錄的手稿。

GMT義大利餐廳主廚Massimo Picci也特別自百年食譜中挑選兩鹹一甜的料理，於8月20日推出主題廚藝教室，小班制教學，可跟著百年食譜，體驗道地義大利家鄉味。詳情可洽：02-7722-3396GMT義大利餐廳。

托斯卡尼燉海鮮。圖／台北美福大飯店提供
托斯卡尼燉海鮮。圖／台北美福大飯店提供
義大利卡佩萊蒂餃。圖／台北美福大飯店提供
義大利卡佩萊蒂餃。圖／台北美福大飯店提供
費里尼的美味人生插畫《夢之書》夢境手稿。圖／台北美福大飯店提供
費里尼的美味人生插畫《夢之書》夢境手稿。圖／台北美福大飯店提供

義大利 菜色

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