「美拍」新飯店！住COZZI Blu 如同潛進「海洋探險」

又一家「美拍」的新飯店登場。這是國泰飯店觀光事業旗下最新旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店桃園館，飯店體驗就像一場海洋探險記，妙趣十足。總經理周國樑表示，第一年的營運目標為年均房價4,000元，平均住房率可達六成五。

和逸飯店與Xpark、新光影城相鄰，從桃園高鐵站或機捷站出口步行可達。飯店也是全台唯一的「海洋」主題飯店，設計取材自法國科幻小說「海底兩萬里」，從海浪般的蔚藍色地毯、船艙造型的藍鯨與鯨鯊壁畫，一踏進飯店就像進入潛水艇艙、開始海洋大冒險。

飯店大廳有英國藝術家貝馬丁打造的海洋生物及珊瑚玻璃端景藝術，還有水母、貝殼燈為海底世界再增溫。被稱為「網美最愛」的陸地潛水艇「Blu Bar」，船艙造型，繽紛的沙發座墊宛如優游的熱帶魚，另有流線型的水母座椅，榮登打卡首席。調酒師也設計「亞特蘭提斯」特調，以萊姆酒及伏特加為基底，搭配藍柑橘糖漿及新鮮果汁，酸甜、層次優雅，帶著夢幻的漸層藍色，彷彿看到了失落的帝國。

有著濃厚海邊碼頭風格Buffet的「逸．市集」，也主打「偽出國」，代表不同國家特色的11大餐點區，讓食客以味蕾尋訪世界。其中，「爐烤現切戰斧牛」選用美國頂級安格斯牛，先以220度高溫鎖住肉汁，180度爐烤考驗主廚功力，牛排焦香但柔嫩多汁；台灣人最愛的「肋眼牛排」也以爐烤方式料理，原汁原味呈現肋眼鮮甜。餐檯上還有手工自製義大利麵、歐式冷肉乳酪、現擀現烤Pizza、漁港直送海鮮等佳餚；此外，還打造全台唯一露營野餐區，結合日本「Snow Peak」露營品牌，可在點點營燈、休閒座椅區大啖美食。

在行政總主廚邱有彬領軍下，也將道地川揚菜帶進大桃園地區，像是三百多年歷史的名菜「鎮江水晶餚元蹄」，瘦肉香酥、肥肉不膩，皮色晶瑩、鹵凍透明，是最佳的開胃前菜。老饕必點「川椒稻香牛肋排」，最後淋火使稻草香氣到達最高層次。「金湯龍蝦海鮮響米」則以桃園在地芋香米煮後風乾炸至金黃成響米，湯頭則是大量龍蝦頭熬煮鮮湯，另加入烏參、花枝、龍蝦肉日本北海道干貝等滿滿海鮮料。

開幕優惠：每房3,999元起，加贈3,000元禮券；另有一泊二食5,999元起專案

地址：台灣桃園市中壢區春德路101號