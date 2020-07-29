飯店版的「偽出國」出列！不用搭飛機也能來場度假體驗

繼台北晶華酒店將飯店打造成「郵輪」體驗，愈來愈多的飯店瘋迷「偽出國」，或者來場味蕾旅行，或者將啤酒填滿冰箱，外加5D體感i-Ride。這一場場免護照、免簽證的偽出國行程，從各地開催。

台北晶華酒店的「郵輪式度假體驗」，在一周熱賣600組後，8月1日至9月27日再推「岸上觀光」行程，首站抵達東京，包括專屬日籍管家全程服務、道地的東京美食體驗，像是從迎賓的「淺草餡蜜」和菓子下午茶組展開，晚間品嘗來自日本東京私人會所的「究極黑牛」鍋物晚宴，佐以頂級清酒「獺祭酩釀」，隔日早餐則安排「表參道和朝食」套餐等。

台北福華即日起至8月31日主打「沁涼暢快─就是要海尼根」消暑專案，官網訂房兩人每晚3,299元，贈送12罐海尼根啤酒，或訂四人房專案送24罐啤酒 ，直接在房間暢快乾杯；隔日退房後，還有異國風味午餐六選一。此外，另與i-Ride無限飛行事務所合作「Summer揪想飛─跟著福華遊世界」專案，每晚3,599元含早餐及兩張i-Ride票券，透過劇院級全景視野、聲光效果、水霧及氣味等元素，感受漫遊空中的驚險與刺激，體驗另類遊世界。

台北寒舍艾美酒店一樓的北緯二十五則引領旅人到法國，「粉漾甜旅」全新雙人下午茶套餐980+10%元，法式經典甜點巧妙融合不同花香，引領心神飛往風情萬種的法國，包括「草莓玫瑰瑪德蓮」、「櫻花艾克力」，以及有「天使之鈴」美名的「可麗露」等。此外，即日起至11月12日享用此下午茶，還可參加價值萬元的LOJELCUBO 30吋行李箱雙周抽獎。

台北六福萬怡酒店The Lounge推出清涼系鳥籠下午茶，打造夏威夷度假風，在全新熱帶海島主題空間中，品嘗著當地彩虹冰改版的「喵游可愛島」刨冰，或是JC Cat翻糖貓咪在衝浪的「威基基海灘」水果飲品，加上繽紛可愛的24品美味午茶點心，雙人原價1,200元＋10%，超值折扣83折優惠價999元+10%。

台北六福萬怡酒店也邀請民眾一起來Aloha，8月31日前，穿上夏威夷度假風的花襯衫、細肩帶、草帽等造型來The Lounge用餐，拍照打卡上傳分享，即可兌換具熱帶風情的有酒精「啤拿可樂達」或無酒精「純真可樂達」一杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康