快訊

直播／中獎率僅4％！客庄旅遊券抽獎 幸運兒是你嗎？

動滋券除了迪卡儂還有哪裡可用？店家清單竟還有特力屋、墊腳石

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飯店版的「偽出國」出列！不用搭飛機也能來場度假體驗

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
The Lounge邀請民眾也一起來Aloha。圖／六福旅遊集團提供
The Lounge邀請民眾也一起來Aloha。圖／六福旅遊集團提供

繼台北晶華酒店將飯店打造成「郵輪」體驗，愈來愈多的飯店瘋迷「偽出國」，或者來場味蕾旅行，或者將啤酒填滿冰箱，外加5D體感i-Ride。這一場場免護照、免簽證的偽出國行程，從各地開催。

台北晶華酒店的「郵輪式度假體驗」，在一周熱賣600組後，8月1日至9月27日再推「岸上觀光」行程，首站抵達東京，包括專屬日籍管家全程服務、道地的東京美食體驗，像是從迎賓的「淺草餡蜜」和菓子下午茶組展開，晚間品嘗來自日本東京私人會所的「究極黑牛」鍋物晚宴，佐以頂級清酒「獺祭酩釀」，隔日早餐則安排「表參道和朝食」套餐等。

台北福華即日起至8月31日主打「沁涼暢快─就是要海尼根」消暑專案，官網訂房兩人每晚3,299元，贈送12罐海尼根啤酒，或訂四人房專案送24罐啤酒 ，直接在房間暢快乾杯；隔日退房後，還有異國風味午餐六選一。此外，另與i-Ride無限飛行事務所合作「Summer揪想飛─跟著福華遊世界」專案，每晚3,599元含早餐及兩張i-Ride票券，透過劇院級全景視野、聲光效果、水霧及氣味等元素，感受漫遊空中的驚險與刺激，體驗另類遊世界。

台北寒舍艾美酒店一樓的北緯二十五則引領旅人到法國，「粉漾甜旅」全新雙人下午茶套餐980+10%元，法式經典甜點巧妙融合不同花香，引領心神飛往風情萬種的法國，包括「草莓玫瑰瑪德蓮」、「櫻花艾克力」，以及有「天使之鈴」美名的「可麗露」等。此外，即日起至11月12日享用此下午茶，還可參加價值萬元的LOJELCUBO 30吋行李箱雙周抽獎。

台北六福萬怡酒店The Lounge推出清涼系鳥籠下午茶，打造夏威夷度假風，在全新熱帶海島主題空間中，品嘗著當地彩虹冰改版的「喵游可愛島」刨冰，或是JC Cat翻糖貓咪在衝浪的「威基基海灘」水果飲品，加上繽紛可愛的24品美味午茶點心，雙人原價1,200元＋10%，超值折扣83折優惠價999元+10%。

台北六福萬怡酒店也邀請民眾一起來Aloha，8月31日前，穿上夏威夷度假風的花襯衫、細肩帶、草帽等造型來The Lounge用餐，拍照打卡上傳分享，即可兌換具熱帶風情的有酒精「啤拿可樂達」或無酒精「純真可樂達」一杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北寒舍艾美酒店北緯二十五「粉漾甜旅」雙人下午茶，捎來法式風情。圖／台北寒舍艾美提供
台北寒舍艾美酒店北緯二十五「粉漾甜旅」雙人下午茶，捎來法式風情。圖／台北寒舍艾美提供
飯店度假結合i-Ride TAIPEI 5D飛行劇院體驗。圖／台北福華提供
飯店度假結合i-Ride TAIPEI 5D飛行劇院體驗。圖／台北福華提供
台北六福萬怡酒店The Lounge推出清涼系鳥籠下午茶，雙人優惠價999元+10%。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店The Lounge推出清涼系鳥籠下午茶，雙人優惠價999元+10%。圖／六福旅遊集團提供
柏麗廳規畫「築地魚市」的氛圍，可了解日本漁獲市場的競標文化。圖／晶華酒店集團提供
柏麗廳規畫「築地魚市」的氛圍，可了解日本漁獲市場的競標文化。圖／晶華酒店集團提供
東京美食之旅日籍管家從迎賓開始，直到送客都將全程服侍在側。圖／晶華酒店集團提供
東京美食之旅日籍管家從迎賓開始，直到送客都將全程服侍在側。圖／晶華酒店集團提供
台北六福萬怡酒店The Lounge推出清涼系鳥籠下午茶，在全新打造的熱帶海島主題空間中，大吹夏威夷度假風，不用搭飛機也能阿囉哈。圖／六福旅遊集團提供
台北六福萬怡酒店The Lounge推出清涼系鳥籠下午茶，在全新打造的熱帶海島主題空間中，大吹夏威夷度假風，不用搭飛機也能阿囉哈。圖／六福旅遊集團提供
日籍管家親身分享「奉茶之事」，帶領旅客從茶湯文化認識日式禮節。圖／晶華酒店集團提供
日籍管家親身分享「奉茶之事」，帶領旅客從茶湯文化認識日式禮節。圖／晶華酒店集團提供

酒店 下午茶 東京

延伸閱讀

竹縣府爭取竹北設校補助 教育部：專案提報行政院前瞻

青安成家貸款 撥貸額銳減

校園風雲榜／虎科飛機工程師 畢業即就業

陳其邁：路平會參考東京道路品質標準

相關新聞

全家便利商店「江原道雪蟹蟹膏」又來了！辣味口味限量開賣　加碼限量推出「蟹膏飯糰」

今年2月全家便利商店搶先全台獨家限量販售有白飯小偷之稱的「江原道雪蟹蟹膏」，創下開賣一周就銷售15,000盒，再掀網路開...

女人迎風而起、找尋所愛！Pandora扇風點愛珠寶有涵義

七夕情人節將至，女人更要懂得追求內心所愛，丹麥珠寶品牌Pandora在台灣、大陸、港澳推出限定的「扇風點愛」系列，邀來氣...

徐睿知「是神經病也沒關係」戴PIAGET表 根本模糊焦點

由徐睿知和金秀賢合演的韓劇「是神經病也沒關係」，正於串流影音平台Netflix上熱烈播出。由於本片叫好又叫座，也聯動帶起...

全智賢McQUEEN時尚大片正到爆 暗黑系女王氣場全開

今年6月初Alexander McQUEEN官方微博發布將由全智賢出任韓國品牌大使，韓國版《W》雜誌隨即以全智賢登封8月...

義大利美食之父200歲誕辰 台北美福推同名主題套餐

今年是「義大利美食之父」培雷古利諾‧亞爾杜吉(Pellegrino Artusi)200歲誕辰，這位影響廚藝界甚鉅的美食...

「美拍」新飯店！住COZZI Blu 如同潛進「海洋探險」

又一家「美拍」的新飯店登場。這是國泰飯店觀光事業旗下最新旗艦品牌COZZI Blu和逸飯店桃園館，飯店體驗就像一場海洋探...

飯店版的「偽出國」出列！不用搭飛機也能來場度假體驗

繼台北晶華酒店將飯店打造成「郵輪」體驗，愈來愈多的飯店瘋迷「偽出國」，或者來場味蕾旅行，或者將啤酒填滿冰箱，外加5D體感...

U值媒／長得好看真的可以為所欲為？

《派遣死神事件簿》，號稱超越2.5D，號稱「融入了所有影迷能想像的大滿貫電影類型」的電影，你的確可以從裡頭看到時代劇、推理劇、奇幻劇的影子，但我的觀看過程中首先的是想起了小時候觀看的同樣由日本出品的戰隊系列，因為片中有著變身系統還有華麗的妝束，更重要的是充滿了作為偶像的俊男美女，於是劇情也不太重要了。

台北凱撒「1折」挺老爸！搭配安心補助 每房788元

台北凱撒大飯店為全天下的爸爸加油，7/30~8/9推出「和爸爸一起旅遊」住房優惠，平日每房1,788元起，周六破天荒加價...

第2杯50元！COLD STONE推出「澎湖仙人掌」雪貝

此波離島熱潮中，「澎湖」成為最熱門的國旅景點。為滿足民眾們對於澎湖的憧憬，COLD STONE自7月31日起推出「掌上明...

全球首間WENGER直營店就在台灣 7月31日進駐新莊宏匯廣場

獨步全球，並看好市場發展，有著125年歷史的瑞士品牌Wenger首間直營店就落腳台灣，並將於7月31日進駐即將開幕的新莊...

走跳世界／南投武界追雲去

這是一場奇幻的旅程。進入南投，先到「生菜女王」晏廷的農場，看花、吃花、喝「花」酒，浪漫未盡，南投縣仁愛鄉法治社區發展協會...

熱門新聞

心理測驗／體貼過了頭？一圈4直線 測試你的讀心能力

只賣28天！麥當勞4款「酪梨漢堡、酪梨沙拉」限時回歸

2千人集資投注中8萬 台中里長：全部拗下一期大樂透

美中植物戰擴大？ 台灣民眾收到來自中國不明土壤包裹

澎湖報復性旅遊大批人潮擠街上 網一看驚呼：難道是跨年嗎

影／星宇航想飛桃園金門 林佳龍：沒同意從桃園飛離島

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。