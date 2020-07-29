全家便利商店「江原道雪蟹蟹膏」又來了！辣味口味限量開賣　加碼限量推出「蟹膏飯糰」

今年2月全家便利商店搶先全台獨家限量販售有白飯小偷之稱的「江原道雪蟹蟹膏」，創下開賣一周就銷售15,000盒，再掀網路開箱打卡風潮，更有不少人因買不到而扼腕。看好韓流旋風，全家便利商店再度獨家引進限量5萬盒的「江原道雪蟹蟹膏－辣味口味」，同時也將蟹膏直接入料變身為「江原道雪蟹蟹膏飯糰」、「江原道雪蟹蟹膏細卷組」，全部都是限量推出，想吃就手刀快衝！

即食蟹膏是到韓國觀光必嘗的風味，全家便利商店為了彌補大眾疫情期間無法赴韓旅遊的出國癮，推出韓國便利商店也瘋搶的「江原道雪蟹蟹膏飯糰」，直輸使用江原道雪蟹蟹膏入料，搭配韓國特有麻油風味海苔，還原韓式經典食用方式，售價42元，限量18萬個；同步推出「江原道雪蟹蟹膏細卷組」，以壽司飯注入蟹膏及韓式拌飯搭配小黃瓜做成雙口味細卷，售價35元，限量15萬個。兩款限量飯糰即日起至8月11日可用全家便利商店會員點數400點享半價優惠。

本次推出的「江原道雪蟹蟹膏－辣味口味」，售價139元，微辣的醬香融合鮮味十足的蟹膏，更符合韓式料理香辣口感，限量5萬盒，解凍後就能享用。