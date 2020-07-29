第2杯50元！COLD STONE推出「澎湖仙人掌」雪貝

《派遣死神事件簿》，號稱超越2.5D，號稱「融入了所有影迷能想像的大滿貫電影類型」的電影，你的確可以從裡頭看到時代劇、推理劇、奇幻劇的影子，但我的觀看過程中首先的是想起了小時候觀看的同樣由日本出品的戰隊系列，因為片中有著變身系統還有華麗的妝束，更重要的是充滿了作為偶像的俊男美女，於是劇情也不太重要了。

2020-07-29 11:19