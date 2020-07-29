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第2杯50元！COLD STONE推出「澎湖仙人掌」雪貝

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
COLD STONE以「澎湖仙人掌」，推出有著紫紅色澤的「掌上明珠」雪貝。圖／COLD STONE提供
COLD STONE以「澎湖仙人掌」，推出有著紫紅色澤的「掌上明珠」雪貝。圖／COLD STONE提供

此波離島熱潮中，「澎湖」成為最熱門的國旅景點。為滿足民眾們對於澎湖的憧憬，COLD STONE自7月31日起推出「掌上明珠」經典雪貝，以澎湖在地的「仙人掌」入冰，不僅原汁原味呈現其艷麗的紫紅色澤，每一口也都延伸出酸甜的滋味。為慶祝新品上市，也推出限時3天的「第2杯50元」優惠。

由於澎湖雨量少、風速快而強，能抵受強風而耐旱的仙人掌是澎湖絕少能茂盛生長的植物，其橢圓型的紫紅色果實擁有「澎湖紅蘋果」的美譽。此次所推出的「掌上明珠」，嚴選澎湖在地仙人掌，製成如紫紅色的仙人掌雪貝，有著清爽酸甜的夏季滋味，再拌入天然的蜂蜜蘆薈，以及慢火熬煮的芒果風味珍珠、草莓風味珍珠，增添果香，小杯140元，中杯190元，大杯240元。另外，選用屏東枋山愛文芒果搭配荔枝QQ球的「芒著想荔」經典雪貝，推出首週銷售即破萬杯，目前持續加碼販售中。

為慶祝新品登場，7月31日至8月2日期間，全台門市點購中杯以上冰淇淋，可享同size第二杯50元的優惠價；7月31日至9月17日期間，任選2款小杯經典冰淇淋＋任選2杯指定飲品，原價420元，優惠價300元。

澎湖 冰淇淋 芒果

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