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全球首間WENGER直營店就在台灣 7月31日進駐新莊宏匯廣場
獨步全球，並看好市場發展，有著125年歷史的瑞士品牌Wenger首間直營店就落腳台灣，並將於7月31日進駐即將開幕的新莊宏匯廣場。為了慶祝成立新店Wenger還祭出單筆消費滿6,000元現抵600元的優惠。
和Victorinox有著相似背景的瑞士品牌Wenger同樣發展出刀具、行李裝備和腕表系列產品，因此在2005年被其收購。除了刀具部分被合併之外，其餘的旅行箱包、腕表都還是掛上Wenger之名，向全世界的消費者傳遞著瑞士製造的精神。Wenger因為品質和具有市場力的合理價位，成為許多白領年輕族群或小資族入手瑞士品牌的首選。特別是設計感與機能性兼備的旅行箱包，加上堅固耐用的品質保證與三年保修，成為必備入手的日常必需品。
Wenger也同時提供各式男女腕表，如經典的都會系列表款，講究細節以及瑞士製造的精確度。另外也有針對喜愛戶外或運動的消費者，提供可應對海浪，潛水和水上等運動的計時防水腕表，同樣提供三年保修。若是常在差旅的人，都對Wenger不會陌生，因為幾乎每個大型機場都能看到其身影。不過，品牌看好台灣市場的發展與需求，所以全球首間的直營店就選在新莊宏匯廣場落腳。開幕首日，Wenger將推出推出多款後背包商品最低五折起，使消費者能以超值價位入手兼具瑞士工藝品質及外型時尚的多項商品。
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