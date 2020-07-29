快訊

羽球／確定了！ 台北羽球公開賽今年停辦

北榮證實李登輝狀況不佳 蔡英文賴清德蘇貞昌上午探視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球首間WENGER直營店就在台灣 7月31日進駐新莊宏匯廣場

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
有著125年歷史的瑞士品牌Wenger首間直營店就落腳台灣，並將於7月31日進駐即將開幕的新莊宏匯廣場。圖／Wenger提供
有著125年歷史的瑞士品牌Wenger首間直營店就落腳台灣，並將於7月31日進駐即將開幕的新莊宏匯廣場。圖／Wenger提供

獨步全球，並看好市場發展，有著125年歷史的瑞士品牌Wenger首間直營店就落腳台灣，並將於7月31日進駐即將開幕的新莊宏匯廣場。為了慶祝成立新店Wenger還祭出單筆消費滿6,000元現抵600元的優惠。

和Victorinox有著相似背景的瑞士品牌Wenger同樣發展出刀具、行李裝備和腕表系列產品，因此在2005年被其收購。除了刀具部分被合併之外，其餘的旅行箱包、腕表都還是掛上Wenger之名，向全世界的消費者傳遞著瑞士製造的精神。Wenger因為品質和具有市場力的合理價位，成為許多白領年輕族群或小資族入手瑞士品牌的首選。特別是設計感與機能性兼備的旅行箱包，加上堅固耐用的品質保證與三年保修，成為必備入手的日常必需品。

Wenger Attitude系列腕表，槍色PVD不鏽鋼表殼，搭載瑞士石英機機芯8,000元。圖／Wenger提供
Wenger Attitude系列腕表，槍色PVD不鏽鋼表殼，搭載瑞士石英機機芯8,000元。圖／Wenger提供

Wenger也同時提供各式男女腕表，如經典的都會系列表款，講究細節以及瑞士製造的精確度。另外也有針對喜愛戶外或運動的消費者，提供可應對海浪，潛水和水上等運動的計時防水腕表，同樣提供三年保修。若是常在差旅的人，都對Wenger不會陌生，因為幾乎每個大型機場都能看到其身影。不過，品牌看好台灣市場的發展與需求，所以全球首間的直營店就選在新莊宏匯廣場落腳。開幕首日，Wenger將推出推出多款後背包商品最低五折起，使消費者能以超值價位入手兼具瑞士工藝品質及外型時尚的多項商品。

Wenger Colleague後背包，原價2,200元，開幕特價1,100元。圖／Wenger提供
Wenger Colleague後背包，原價2,200元，開幕特價1,100元。圖／Wenger提供

Wenger Colleague後背包，原價2,200元，開幕特價1,100元。圖／Wenger提供
Wenger Colleague後背包，原價2,200元，開幕特價1,100元。圖／Wenger提供

Wenger Ryse硬殼登機箱，原價5,200元，開幕特價4,160元。圖／Wenger提供
Wenger Ryse硬殼登機箱，原價5,200元，開幕特價4,160元。圖／Wenger提供

Wenger Quadma後背包，原價2,000元，開幕特價1,600元。圖／Wenger提供
Wenger Quadma後背包，原價2,000元，開幕特價1,600元。圖／Wenger提供

瑞士 品牌 腕表

延伸閱讀

新莊宏匯廣場全台首家「VR ZONE」12支遊戲、票價公開

一橋之隔差很多！擇優而居 選進新北市這裡就對啦

仲夏的流星雨 朗格Saxonia Thin讓霎那也永恆

高風險族群熱區 新莊、新店設少年中心

相關新聞

《三十而已》童瑤演繹超霸氣媽媽 5招養出逆齡顏值！

近期討論度最高的戲劇，首推《三十而已》，劇中大談三位不同職業的30歲女性，各自面臨人生中的不同階段，其中被稱為小章子怡的...

第2杯50元！COLD STONE推出「澎湖仙人掌」雪貝

此波離島熱潮中，「澎湖」成為最熱門的國旅景點。為滿足民眾們對於澎湖的憧憬，COLD STONE自7月31日起推出「掌上明...

全球首間WENGER直營店就在台灣 7月31日進駐新莊宏匯廣場

獨步全球，並看好市場發展，有著125年歷史的瑞士品牌Wenger首間直營店就落腳台灣，並將於7月31日進駐即將開幕的新莊...

走跳世界／南投武界追雲去

這是一場奇幻的旅程。進入南投，先到「生菜女王」晏廷的農場，看花、吃花、喝「花」酒，浪漫未盡，南投縣仁愛鄉法治社區發展協會...

台灣3號店！連鎖牛丼「松屋」即日起插旗芝山

繼台北南西、台北西門町等2間分店之後，來自日本的牛肉丼飯連鎖店「松屋」，即日起於芝山開設在台第3間分店。將增添在地居民更...

王嘉爾battle主題是可愛？俏皮帥拍FENDI x Mr. Doodle

近期在「這！就是街舞」節目中和王一博世紀battle而有超高人氣的王嘉爾，出席了FENDI上海活動，詮釋七夕FENDI ...

三星全新家電亮相！Cube智慧清淨機可疊放　Jet無線變頻吸塵器有專屬旋風集塵器

現代人關注空污議題，每天長時間身處的室內空間也需要層層把關，三星將於8月初起陸續在台灣推出全新家電系列產品，包括Sams...

玩具總動員主題店高雄登場 戶外帳篷打造闖關遊樂場

「玩具總動員」25周年主題店，繼台北、台中站之後，夏日玩具派對主題店今日起至9月13日於統一時代百貨高雄店開展，北中南三...

喝到「整顆荔枝」！一芳「黑葉荔枝水果茶」7月31日開賣

夏季是台灣荔枝盛產的季節，一芳水果茶7/31起推出「黑葉荔枝水果茶」，口感相對清爽，使用新鮮荔枝與特選台灣茶葉調配，水果...

新莊宏匯廣場全台首家「VR ZONE」12支遊戲、票價公開

來自日本的「VR ZONE」虛擬實境遊樂園，7月31日起不用飛日本，搭機捷到新莊副都心站，在宏匯廣場9樓就可以玩。12支...

闊步向秋冬 Berluti 2020冬季形象廣告大片公布

早從六月22日起，Berluti陸續於官方instagram帳號發表2020秋冬的形象廣告視覺，日前品牌一次公布包含時裝...

夢幻「人魚色」系列 香奈兒掀起浪漫童話風

帶點光澤的漸層色是這幾年很紅的配色之一，夢幻質感像是人魚的頭髮或鱗片、海面被光線照射的美景等，被稱為「人魚色」。今年香奈...

熱門新聞

7-11「第3波振興三倍券預購」可享4大獨家回饋

「中衛迷彩口罩」來了！蝦皮購物7/29中午限量開賣4品牌醫療口罩

心理測驗／體貼過了頭？一圈4直線 測試你的讀心能力

只賣28天！麥當勞4款「酪梨漢堡、酪梨沙拉」限時回歸

2千人集資投注中8萬 台中里長：全部拗下一期大樂透

美中植物戰擴大？ 台灣民眾收到來自中國不明土壤包裹

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。