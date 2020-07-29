走跳世界／南投武界追雲去

這是一場奇幻的旅程。進入南投，先到「生菜女王」晏廷的農場，看花、吃花、喝「花」酒，浪漫未盡，南投縣仁愛鄉法治社區發展協會理事長蔡進興推門進來，黝黑的臉咧著白牙笑說，「準備好去探險了嗎？」就這樣，我們從雲朵般浪漫的氛圍，搭著「報廢車」一路衝往武界壩，探尋飛瀑、鐘乳石，還有雲霧繚繞間的數大茶園，眼前一幕幕，不像台灣，勝似仙境！

武界思源吊橋上可行機車。記者羅建怡／攝影

與南投埔里相距約40分鐘車程的武界村，被稱為「雲的故鄉」，想當然，雲霧變化萬千是特色之一，遊客多半只聞其名、難窺究竟，原因在於交通較不便利，且受限於氣候變化，常有景點無法通往，「時常留下遺憾」因而更顯奇美。

蔡進興是在地的布農族人，熟悉路況、深諳祕境，導覽非他莫屬。一上車就語出驚人地說「這是一台報廢車，只能在山裡頭開」，不知真假，但車子隆隆的巨響，似隨時要解體，蜿蜒在山路、斷崖間，除了每個人變重聽，倒沒什麼不便。

傳說中的「一線天」，當天因為大壩放水無法通行；蔡進興開往投71線的盡頭，從雲海間竄出的銀白色飛瀑，已讓人無比驚嘆，接著通過窄狹的隧道，沉靜碧藍的武界壩接力登場，報廢車隆隆地開下溪谷，再蜿蜒而上，每個角度的美皆不同。

擁有近百年歷史的武界壩，呈現自然的淡綠色，因此又有「台版牛奶湖」之稱；與近來「報復性旅遊潮」的全台景區遊客相比，這裡杳無人煙，更覺出塵靜美。

鐘乳石像碎冰般層層滴落。記者羅建怡／攝影

最精采的，還是在無法會車的山道末端。蔡進興豪氣地把車一停，說「這裡就是鐘乳石水濂石壁區」，催大家下車。蜿蜒的山壁上掛著一串串的冰晶水珠，跟過往經驗印象不同，一般鐘乳石多是因水中碳酸鈣經年累月堆積，滲到地底成為「鐘乳石洞」，武界則因有瀑布流過，直接在山壁上形成鐘乳石。

瀑布多，也是武界一大特色。記者羅建怡／攝影

蔡進興說，瀑布本來是一路流往山下，但因台電修路截斷山壁，瀑布水流改變方向，山壁上多是剛形成的水波石，輕觸即碎，崖壁下方的水溝因長期碳酸鈣流過，化為神祕的綠，加上朦朧濕潤的水氣，像極大自然的抽象畫。

武界也有充滿綠意的行道與大綠野。記者羅建怡／攝影

幾幕美景留在心底，反覆回想直覺幸福之際，同行旅客大喊「停車」。數大梯田呈圓弧狀綻開，藍天、綠林、深谷巧妙配搭，又是美景；當地人一副看鄉巴佬的表情說，「還有更美的啦」，彎來繞去，開進了私人庭院。

這是私宅，也是露營場，「武界雲夢茗園」是電子業退休的主人自營的茶園，3甲地只納15帳，每一帳除了獨享數大茶園綠意、山嵐雲海，還可分享主人的茶室，面對著茶區，泡茶、飲茶，如果喜歡也可自投費用取茶回家。

阿布妮餐廳以歌舞迎賓。記者羅建怡／攝影

這處露營區，美在1300公尺的海拔，是賞望雲海、雲瀑最佳位置，美景隨時在眼前變化；其次是帳少、腹地大，美景無擾；茶具、茶葉皆備妥，愛茶人自有好茶侍候。此地一帳平日800元、假日1,200元。據說，都是熟客召露友，不必行銷與宣傳，就總是客滿。

山區野菜料理方式多。記者羅建怡／攝影

來到武界上方，則是品賞原住民料理的基地。我們走進歌舞歡唱聲中的「阿布妮」享用風味餐，入口處，是勇士搖晃著鐵籃，在熊熊火光間烤著山豬肉；中庭歡歌舞樂，隨手一抓就被拉進歌舞圈中；我悄悄的走往後方僻靜餐桌，滿桌原味，鋪陳著鮮嫩著樹葉，除了山區常見的馬告、刺蔥之外，還嘗到了鹽膚木醃肉，品出天然的鹹味與肉香；店名「阿布妮」指的是清甜野菜；還有口感香Q的竹筒飯。看似簡單平樸的菜色，卻各有滋味，價格平易近人。

飯後，來到「武界的西門町」，多是手作龍紋石、段木香菇或山區特產，喝杯手沖愛玉，再往後走訪新武界引水道工程。此處更讓人流連的是整片大綠野，樹下陰涼角落安靜清新，讓人只想沉沉的睡一會。

●武界觀光導覽可洽蔡進興：0963876991。

武界雲夢茗園：0912507613。

●鵬程旅行社首度推出「穿梭武界、走訪日月自然饗宴3日遊」，入住歐風巴洛克聖殿、品嘗五星等級蔬食風味，同時安排武界茶園露營(不必自備帳篷)，靜看雲霧山嵐幻化。8∼11月共16個梯次，12人以上成團，團費14,800元。可洽：02-2100-1855。

「生菜女王」林晏廷。記者羅建怡／攝影

生菜農場的魔力

媒體總是這麼形容她：走過失婚、負債，一個女人撐起半邊天；「生菜女王」林晏廷從自然農場走進米其林餐廳的故事‧‧‧‧

而我對於晏廷的認識，沒這麼悲壯，她就是一個充滿夢想的女子，勇敢面對所有挫折，即使站在人稱「女王」的角色，依然做自己，花田裡的幸福農夫。她總像媽媽般快速的上菜，再將小女孩的彩色浪漫全納進食物裡，唯美、好拍，佐以自釀的「花酒」；她的農場，有股讓人走進了就捨不得離開的魔力。

林晏廷花了10多年的時間，做到台灣第一，讓六成以上的頂級飯店爭相採用她的生菜；而這10多年，歷經失婚、地震、颱風，一次次捲走夢想希望，她曾心灰意冷地說過許多次「不想再種菜了」，但最終又回到農場，這個她夢之所繫的地方。

可食用的花卉，繽紛多彩。記者羅建怡／攝影

到訪當天，她的開放式廚房兼教室，滿室陽光與綠意，眼前擺著各種顏色的蘿蔔、櫛瓜、生菜與食用花，瞬間，熱香的幾款甜、鹹PIZZA相繼出爐，大鍋老菜脯雞湯上桌，美美的「花晶凍」也脫出了模，拍照、等待，飢腸轆轆之際，更驚人的烤雞出爐，各種顏色的蔬果搭上油亮多汁的雞肉，香氣逼人。實證結果，好拍好看，道道美味。

農場現採的蔬果，瞬間變成美味PIZZA內餡。記者羅建怡／攝影

▉晏廷與地方小農、武界景區，正在聯合推動「食農教育小旅行」，農場半日遊10人成團，包括下田、用餐、PIZZA DIY，每人680元；單純用餐550元。若加上武界2日遊，從台中高鐵站接駁，15人成團、每人5千元起。

晏廷歐亞農場時常有小朋友來DIY。記者羅建怡／攝影

地址：南投縣埔里鎮牛眠里守城路35號

電話：049-290-2206、049-290-2196

國姓的手沖咖啡，可體驗，也能安靜獨享。記者羅建怡／攝影

沖杯台灣味咖啡

「食農教育小旅行」也包含充滿台灣味的「國姓咖啡」。晏廷推薦下，我們來到國姓驛站台灣國姓咖啡館（芸禾咖啡），咖啡館空間大，提供DIY手沖咖啡體驗、掛耳式咖啡製作、杯測，也可安排咖啡園導覽，再提供一杯手沖咖啡及點心，如此「體驗套裝」每人250元。

咖啡成熟時，果實呈紅色。記者羅建怡／攝影

咖啡館女主人黃湘睿說，自家咖啡園有8公頃，每年可收4噸咖啡，從生產到體驗全程「家族化」。「很多人喝過世界各地的咖啡，就是沒見過咖啡豆」，黃湘睿帶著我們到「後院」，數大的咖啡園結滿綠色、紅色果實，「產地體驗」只有幾步之遙。

除了咖啡香，這裡還有「隱藏版美食」─自製的客家仙草凍，另依季節提供新滋味，像是冬季熱賣的草莓大福、7月則換上芒果大福。此外，與一般台灣咖啡專賣店不同，這裡也為遊客備餐，以在地食材料理的媽媽味，梅干扣肉、放山三杯雞都是招牌。再往後走，則是南投各農會的特產，伴手禮也可一次買齊。

地址：南投縣國姓鄉中正路一段127號

電話：049-272-3011

全新古堡飯店在日月潭畔開幕。記者羅建怡／攝影

住皇后古堡飯店

「住進城堡當公主」，這是秀玉阿嬤做了一甲子的夢。

15歲的她從竹山鄉下來到日月潭，從藝品店打工到創業，歷經日月潭船難事件、九二一大地震，兩次客源歸零，甚至藝品店全倒，她從未有過懼色，始終相信「跌倒再起，人生總有轉機」；直到投入所有，創建一生最大的「公主夢」，卻未料2月開幕就遇疫情。秀玉阿嬤憂心地問，老天爺總會給我一條路，這次應該也是吧？

飯店內裝盡顯奢華。記者羅建怡／攝影

這家開在南投日月潭的「皇后古堡飯店」，外觀吸睛，內裝考究，歐風設計全出自秀玉阿嬤。她沒讀太多書，卻擁有一大櫃的旅遊書，看遍世界建築、名畫，她知道羅馬圓柱要對稱、平衡，搭配黑方塊地板遠比白色菱形格「更歐洲」，許多想法連設計師都驚嘆，但她卻從沒出過國。「從書中看世界」，也打造出她夢中的城堡。

城堡飯店只有27間房，每間房都以歐洲歷史知名的皇族命名，從鑲著金邊的歐風鏡、床頭雕花，到浪漫無比的窗簾，處處充滿皇宮的金碧輝煌，盡顯奢華。

房價：平日雙人房5,280元起，四人房7,080元起，歡慶開幕，10月底前再加贈遊湖船票，官網訂房也有推出14天前早鳥預定優惠。

地址：南投縣魚池鄉日月村中正路250號

電話：049-285-0009