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台灣3號店！連鎖牛丼「松屋」即日起插旗芝山

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
松屋3號店自即日起於芝山開幕。記者陳睿中／攝影
松屋3號店自即日起於芝山開幕。記者陳睿中／攝影

繼台北南西、台北西門町等2間分店之後，來自日本的牛肉丼飯連鎖店「松屋」，即日起於芝山開設在台第3間分店。將增添在地居民更豐富的用餐選擇。

連同吉野家、Sukiya並列「日本三大連鎖牛丼飯」之一的「松屋」，價格平實、選擇豐富，是許多民眾赴日旅遊時常吃的庶民料理。目前松屋在日本海內外也已經累積超過千間分店。2018年9月，松屋首度登台，在新光三越南西店開設台灣1號店，又再於2019年7月在西門町開設2號店。隨著即將登台2週年，松屋又再於芝山開設在台第3間門市，店舖就鄰近捷運芝山站1號出口。

松屋招牌的牛肉飯，每碗售價自65～139元，另外也有蔥香半熟蛋牛肉飯、泡菜牛肉飯等不同口味變化。7月起，松屋也限時於1號店與2號店，回歸推出「時蔬回鍋肉定食」，以特製醬汁搭配梅花肉與蔬菜，帶來開胃下飯的滋味，每份169元。另外，曾於今年年初短暫登場，針對台灣民眾特別研發出的「椰奶咖哩」與「椰奶雞肉咖哩」，也於7月中旬重新回歸，增加民眾用餐的多樣性。

日本

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