《三十而已》童瑤演繹超霸氣媽媽 5招養出逆齡顏值！

近期討論度最高的戲劇，首推《三十而已》，劇中大談三位不同職業的30歲女性，各自面臨人生中的不同階段，其中被稱為小章子怡的童瑤，在劇中飾演超完美嬌妻，不僅一手把自己老公，推上成為煙火公司老闆，還為了兒子努力打入上流社會圈，但面對欺凌，也是展現霸氣一面，讓網友大聲叫好。

過去大家對童瑤的印象，就是《如懿傳》中的高貴妃，率性但被利用的個性，讓人一眼記著。此次，童瑤在《三十而已》中演出全職太太顧佳，長髮幹練形象，讓人對她有另一種印象。

34歲的童瑤，不僅已為人妻，在劇中演出30歲的角色，卻一點也不違和，反而看起來還更年輕，到底怎麼養出逆齡的顏值呢？童瑤有5招保養與維持身材的秘訣。

一、保養步驟儘量簡單

想要有著童瑤的好膚質，其實也不用非常麻煩，她自己的保養祕訣，強調盡力簡單，她一般時候的保養，只有化妝水、乳霜與乳液，視肌膚狀況搭配精華液使用，因為她臉部常出油，因此不希望因為保養，讓肌膚造成負擔。

二、防曬超重要

童瑤最重視的保養步驟之一，就是防曬，她曾說過「不防曬就老得快」，因此只要外出都會擦上防曬，連臉部都會擦防曬，如果不化妝時，則會用潤色珠光的防曬，讓臉部看起來有氣色。

三、最重視清潔

既然每天都要防曬，而且童瑤幾乎每天都會化妝，清潔是她另一項最重視的保養步驟，她曾說過，「清潔不要怕麻煩，不然會堵塞毛孔」，因此卸妝與清潔，會用到最多4種產品，包括眼唇卸妝、卸妝油、卸妝巾與最後清潔洗臉，才能把臉上的髒污徹底卸除乾淨。

四、飲食控制身材

34歲的童瑤，要控制好身材，除了靠運動，飲食上她也儘量清淡為主，網路有流傳她的早餐食譜，包括蔬菜粥＋2顆蒸餃＋1顆蛋等，可以看出來偏清淡。

五、用非慣用手吃飯